Mois du patrimoine à Mila : Séminaire sur l’art narratif et la poésie populaire

La commune de Téléghma (au Sud de Mila) accueillera, au cours du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), le premier séminaire sur l’art narratif et la poésie populaire, ainsi que la deuxième édition de la manifestation sur le patrimoine culturel de la région, a-t-on appris jeudi auprès des associations organisatrices.

Cet événement, premier du genre à Mila, sera l'occasion de faire revivre les traditions de la partie Sud de la wilaya, notamment à travers l’art narratif et tout un assortiment de citations et de proverbes locaux, une Kheima qui fera office de tribune pour les poètes du Melhoun à Mila et ses environs, ainsi qu’une exposition d’habits et d’accessoires traditionnels, a fait savoir H’mida Talbi, président de l’association «Ness El Baroud».

M. Talbi a ajouté que ce séminaire est organisé, en coordination avec les services de la direction de la culture de la wilaya de Mila et fait partie des activités prévues pour le mois du patrimoine, et ce pendant 3 jours à partir du 28 avril en cours, en vue de faire revivre le patrimoine local et le faire connaître à la nouvelle génération. De son côté, Farid Menacer, président de l'association de «El Iza oua El Karama», a fait état de l’organisation également de la deuxième édition de la manifestation sur le patrimoine culturel de la région de Téléghma, sous la supervision des directions de la jeunesse et des sports et la culture. Cette même source a souligné, en outre, que cette manifestation dont la première édition a connu un franc succès, en drainant des dizaines de cavaliers de différents âges, constitue une tradition annuelle dans cette région visant à mettre en exergue des coutumes telles que l’équitation et le tir à la carabine, sans oublier l’art de la zorna, célèbre dans la région sud de la wilaya de Mila.