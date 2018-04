Encadrement : Badou Zaki « piste abandonnée »

Revirement de situation ! Alors que la direction de l’USMA et son tout nouveau directeur sportif, Abdelhakim Serrar, avaient tout conclu il y a moins de deux semaines avec Badou Zaki pour qu’il succède à Miloud Hamdi, voilà que nous apprenons que la piste du technicien marocain est finalement tombée à l’eau.

C’est une certitude, en effet, l’ancien coach du CRB n’entraînera pas l’USMA la saison prochaine. Il semblerait qu’un désaccord au cours des négociations a fait que cette affaire tombe à l’eau alors que l’USMA affirmait la semaine dernière qu’il ne restait que quelques détails à régler.

Badou Zaki a confié dans des déclarations à la presse qu’il n’est pas tombé d’accord avec Abdelhakim Serrar sur une clause en particulier dans son contrat, sans pour autant en dévoiler plus. En tous les cas pour Abdelhakim Serrar et l’USMA, la piste Badou Zaki est déjà de l’histoire ancienne.

«Le futur entraîneur de l’USMA sera un Français», a-t-il dit, jeudi en marge du match nul concédé par les Rouge et Noir à domicile face à l’OM (1-1).

Certaines rumeurs ont avancé le nom de Bernard Simonde, mais ce dernier que nous avions contacté a démenti tout contact.

«Personne ne m’a contacté», a-t-il dit mettant fin ainsi aux rumeurs.

En attendant, Abdelhakim Serrar dirige ses critiques à l’encontre de l’entraîneur Miloud Hamdi, dont la touche face à l’OM a été

«inexistante», a-t-il dit. «Je n’ai pas vu de coaching. Aucun changement tactique pour renverser la situation. Ses changements, c’était du poste pour poste», a-t-il asséné, confirmant l’impossible cohabitation entre les deux hommes. Dans tous les cas, Miloud Hamdi finira la saison et s’en ira.

Reste à connaître le nom du successeur…

Amar B.