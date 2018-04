Tissemsilt : stage de formation au profit des entraîneurs et arbitres

Un premier stage de formation destiné aux arbitres et entraîneurs de boxe a débuté, jeudi, au niveau du centre de formation professionnel Hadj Benalla de Tissemsilt, a-t-on appris des organisateurs.

«Ce stage, organisé par la Ligue de wilaya de boxe, en collaboration avec la FAB, regroupe quelque 80 participants entre entraineurs et arbitres issus de 22 wilayas du pays», a indiqué à l’APS, le président de la Ligue organisatrice, Mohamed Guettou.

Ce stage de trois jours porte sur les lois régissant ce sport, ses spécificités, les principes généraux de la boxe ainsi que sur les méthodes à adopter à l’égard des petites catégories. La rencontre est encadrée par des spécialistes de la FAB dont le vice-président de la Fédération de boxe, le président de la commission nationale d’arbitrage, Othmane Lazizi, et le formateur fédéral Kheddime Djelloul. Le stage sera sanctionné par un diplôme d’arbitre ou d’entraineur du niveau 1, délivré par la FAB. D’autres activités figurent au plan d’actions de la Ligue de wilaya de Tissemsilt dont des tournois locaux et nationaux de boxe ainsi que des stages de formation au profit des entraineurs des clubs amateurs locaux de boxe.