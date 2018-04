USMA 1 - OM 1 : Serar critique Hamdi

L’USM Alger a été tenue en échec hier au stade Omar Hamadi (ex-Bologhine), par une coriace équipe de l’O Médéa qui lutte pour le maintien et qui lui a posé beaucoup de problème. Ce match s’est déroulé à huis clos et l’entraîneur usmiste Miloud Hamdi a présenté sur le terrain un onze quelque peu remanié, afin d’épargner la fatigue à certains de ses poulains ; il n’a pas convoqué Chafai, Meftah, Koudri et Hamia pour ce rendez-vous, mais a plutôt fait appel à Hamzaoui, Sayoud et Bouderbal. L’USMA aura aussi à jouer le match retour du dernier tour préliminaire de la Coupe de la Caf, face au représentant nigérian Plateau United qui est programmé pour mardi. Une victoire face aux Médéens aurait permis à l’USMA de grimper à la 3e place du podium, à égalité de points avec le MC Oran. C’est l’équipe visiteuse qui a ouvert le score par l’entremise de Benamar Benali (12’). L’USMA a dû attendre la 39’ pour égaliser par Ayoub Abdelaoui. La déception se lisait sur les visages des dirigeants, les membres du staff et les joueurs au coup de sifflet final donné par l’arbitre Benabdellah. L’USMA qui tient au moins à terminer la saison sur le podium, afin de pouvoir participer encore à une compétition continentale la saison prochaine, n’a pas su profiter de la venue de l’OM pour gagner des points. Le nouveau manager général usmiste, Abdelhakim Serar, ne s’est pas gêné en fin de match de critiquer ouvertement le coaching de l’entraîneur Miloud Hamdi. L’USMA reste donc à la 6e place de la Ligue-1

Mobilis. Quant à l’OM, c’est un bon point de pris en perspective du maintien, même si les Médéens sont loin d’être tirés d’affaire pour l’instant. Ils rejoignent le DRBT et le CRB aux points à la 11e place.

Mohamed-Amine Azzouz