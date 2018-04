Le ministre de la Jeunesse et des Sports : « Tous les moyens seront mis en œuvre »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a affirmé que «tous les moyens seront mis en œuvre pour la réussite de la 3e édition des jeux Africains de la jeunesse (JAJ-2018), prévus du 18 au 28 juillet à Alger», a indiqué un communiqué du MJS, jeudi.

Cette déclaration du ministre a été faite à l'issue de la réunion qui s'est tenue les 11 et 12 avril à Alger, regroupant le Comité d'organisation local (COJAJ), le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), le Comité olympique et sportif algérien (COA), l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), la Commission de coordination et de suivi des JAJ ainsi que l'Union des Confédérations sportives africaines (UCSA). Cette réunion a permis de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs et de traiter l'ensemble des questions liées aux aspects sportif, logistique et organisationnel. La délégation a été également reçue par le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Lancés en 1965, les Jeux africains sont une compétition multisports regroupant tous les quatre ans des milliers d’athlètes d’une cinquantaine de pays du continent.