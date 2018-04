Dans la LUCARNE : La remontada en vogue

l Le football européen a de plus en plus d’influence sur les sentiments des supporteurs et autres amoureux de ce jeu de par le monde. Les yeux de tous sont rivés, avec une attention particulière, sur ce qui se passe dans le vieux continent, tellement le niveau du football pratiqué est vraiment aimé par tous, du fait qu’il est plus spectaculaire que partout ailleurs. D'année en année, le nombre de gens qui le suivent sont nombreux et ne ratent aucun grand rendez-vous. C'est devenu comme une «drogue», surtout que les fameux «démos» sont en train de s'arracher pour permettre aux téléspectateurs de suivre les différents championnats européens et les matches de la Ligue des champions d'Europe. C'est certainement un marché très «juteux» que certaines chaînes spécialisées dans la retransmission de matches de football sont en train de voir le nombre de leurs abonnés augmenter de jour en jour pour atteindre des chiffres pour le moins ahurissants. Les amateurs de la Ligue des champions d'Europe sont en train de vivre au gré des performances de certaines équipes considérées, à tort ou à raison, comme tout ce qui se fait de bien dans le monde. Par conséquent, on ne rate rien de ce qui se dit sur des équipes comme le Barça, le Real Madrid, la Juventus, Liverpool, le Bayern ou Manchester City. Les férus n'ont d’yeux que pour ses équipes oubliant au passage leurs propres championnats, jugés moins attractifs que ceux cités ci-dessus. Ceci dit, dans la ligue des champions d'Europe qui attire de plus en plus d’adeptes, on est en train de se familiariser avec le vocable la «remontada». Cela a eu lieu lors du grand face-à-face entre le Barça et le PSG. Il y a deux saisons, le Barça d’Enriqué avait bu le calice jusqu'à la lie lorsqu'il s'est fait baladé à plate couture par des parisiens pour le moins euphoriques, que rien ne peut arrêter. Une manche aller qui s'était achevée sur le net score de 4 à 0 en faveur des français. Là, personne n'avait donné cher de la «peau des catalans». Au retour, favorisés par un arbitrage pour le moins «scandaleux», les Barcelonais ont pu remonter leur handicap, puisqu'il ont terminé le match en leur faveur sur le net score de 6 à 1. L'arbitre avait accordé des hors jeu, des penaltys imaginaires grâce à un Suarez qui s’est transformé, l'espace d'une soirée, en un véritable virtuose de la «triche». Là, on peut dire qu’il en connait un bout. En dépit des réclamations, le mal est fait. La justice divine, cependant, existe toujours. C'est ainsi que durant la présente édition, le Barça, en quarts de finale, est tombé sur l'équipe, à priori, la plus faible des huit qualifiées. Les catalans étaient aux anges. Ils ne pouvaient avoir mieux comme tirage au sort. Face donc aux romains, ils ne pouvaient mieux rêver. De plus, au Camp Nou, lors du match aller, ils l'avaient emporté sur le score de 4 à 1, et l'arbitre avait fermé les yeux sur deux penaltys nets pour l'ASRoma. Une injustice manifeste. Au retour, au stade Olympico, tous les observateurs et autres bookmakers avaient donné le Barça comme le premier qualifié pour les demi-finales. Que cette deuxième manche n'était qu'une simple formalité du fait que les italiens n'étaient pas capables de marquer trois buts de retard. Eh bien, impossible n'était pas impossible pour les représentants de la «ville éternelle» de Romulus et Rémus. En effet, les romains ont déjoué tous les pronostics en l'emportant justement sur le score de 3 à 0, éliminant du coup le Barça. Ils mettent du coup dans de «sales draps» Valverde et les compagnons de Messi, transparents ce jour. Ils ont manqué, apparemment, de la «potion magique» qui peut les faire courir comme des «purs-sangs». La remontada a frappé et les journalistes français jubilent face à cette revanche du ciel, car le Barça est de plus en plus favorisé par les arbitres. La remontada a failli frapper aussi le grand club espagnol le Real Madrid. Ayant battu assez nettement la «Juve», 3 à 0, à Turin, dont un but «bicyclette» d'anthologie de Cristiano, personne n'avait misé un sou sur la Juventus de Massimilano Allegri. Au fond, les soi-disant spécialistes se sont trompés sur toute la ligne En effet, le Real était à un doigt d'aller aux prolongations sans ce penalty accordé par l'arbitre aux dernières secondes du temps additionnel. Et Cristiano sauve une fois encore les meringués. La morale qu'il faudra retenir et qu'une qualification n'est pas assurée sur les «plateaux-TV», par des consultants qui n'ont malheureusement pas de «boule de cristal». Ils peuvent parler jusqu'à perdre leur souffle, mais au fond, seule la réalité du terrain et ce qu'on pourra y faire primeront en dernier ressort.

HAMID GHARBI