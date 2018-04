USMBA-CR Zaouia : Le «géant» et le «petit poucet»

A priori, USMBA-CRZaouia, comptant pour la deuxième demi-finale de la coupe d’Algérie, sera à sens unique. C’est presque une qualification assurée pour les abassis de Chérif El Ouazzani. D’abord, il y a la différence de paliers et aussi de la composante de l’équipe. Les bel abbésiens évoluent parmi l’élite alors que le CRZaouia est encore dans les petites divisions. Ce sont des remarques, dans pareil cas, qui ont de l’importance, même si elles ne seront pas définitives ou surtout décisives. On s’est habitués avec «dame coupe» que la logique ne tient pas la route. On se rappelle encore, comme si cela datait d’hier, comment l’équipe du CREC, petites divisions de Constantine (honneur), est parvenue à déjouer tous les pronostics. Elle n’a pu être freinée que par le MCOran, au stade des demi-finales de la coupe d’Algérie, sur le score de 2 à 0. Les oranais lors de cette édition l’avaient emporté devant la DNC/ANP sur le score de 2 à 1 au stade du 1er-Novembre de Batna.

Ceci dit, tous les feux sont au vert pour les Abassis, même s’ils montrent quelques soucis relatifs à leur maintien qui n’est pas encore assuré. Toujours est-il, la qualification à la finale pourrait être la solution pour les gars de la Mekerra. C’est vrai qu’ils ne sont pas au mieux de leur forme ces derniers temps en raison des ennuis financiers, mais ils sont capables de se transcender et tenter leurs chances dans cette compétition. C’est vrai qu’ils n’auront pas en face une «grosse cylindrée» d’élite, mais il ne faudra jurer de rien. Car tout reste possible dans ce domaine. Les gars de la CRZaouia, qui évolue dans le championnat de Blida, ne seront pas une quantité négligeable, en dépit de la division à laquelle ils appartiennent. Ils avaient éliminé des équipes qui jouent les premiers rôles en Ligue2 comme l’ASAM. Cette dernière a été battue à la régulière et surtout dans le temps règlementaire. Ce qui donne un aperçu sur cette équipe de la Zaouia, drivée par un ancien grand joueur, en l’occurrence Rédha Zouani. Sachant, comme personne, comment gérer son «vestiaire», cette équipe rêve d’exploit. Il y a lieu de relever que les locaux ont intérêt à ne pas jouer les «gros bras» s’ils ne veulent pas connaître la fable du «lapin et de la tortue». Ce qui est sûr, c’est qu’on vivra des moments intenses entre deux équipes qui auront pour seul souci de faire plaisir à leurs fans, mais aussi au «ballon rond» afin de démontrer que les équipes qui végètent dans le bas des petites divisions possèdent de la qualité et des joueurs qui peuvent rivaliser facilement avec ceux du palier supérieur. Que le fair-play soit au rendez-vous !

HAMID G.

Entretien express

Si-Tahar Chérif El Ouazzani (coach USMBA) : «Aller en finale »

Comment votre équipe va aborder la demi-finale face au cendrillon de l’épreuve ?

Avec sérieux et respect. Si l’équipe de Zaouia est là aujourd’hui, c’est qu’elle a de la qualité et des capacités. On n’atteint pas les demi-finales par hasard. Pourtant, c’est une équipe qui évolue en Régionale 1. Pour vous dire qu’on ne la sous-estimera pas. Mes joueurs le savent parfaitement. Ils joueront ce match avec le sérieux, la rigueur et la concentration exigés à ce niveau-là.

L’USMBA est le favori, non ?

Il est vrai qu’on aura l’avantage de jouer chez nous et devant notre public. A priori, tout semble en notre faveur. Cependant, dans ce genre de match, il n’y a ni petit ni grand. La coupe, c’est particulier.

Bel-Abbès est aux portes de la finale, n’est-ce pas ?

On ce qui nous concerne, on ne veut surtout pas manquer l’occasion de voir l’USMBA une nouvelle fois en finale de coupe d’Algérie. Nos merveilleux supporters méritent de vivre des moments forts et il nous tient à cœur d’aller en finale pour ensuite tenter de glaner un titre afin d’enrichir le palmarès du club et apporter du bonheur et de la joie à toute la région de Bel-Abbès qui est derrière nous. Que le fair-play soit et que le meilleur gagne.

M.-A. A.

Rédha Zouani (coach CRB Zaouia)

«En 90 minutes, tout est possible»

Vous voilà avec la demi-finale face à l’USMBA…

Ah oui ! C’est un match qui nous passionne et qui retient l’attention de tous, notamment nos supporters et toute la région de Blida. On jouera nos chances à fond pour tenter l’exploit d’aller en finale. On n’a absolument rien à perdre mais plutôt tout à gagner. On y croit, parce qu’en 90 minutes, voire plus, tout est possible.

Ne craigniez-vous pas cette équipe d’El-Khadra qui évoluera, de surcroit, chez elle et devant son nombreux public ?

On respecte beaucoup Bel-Abbès. C’est un gros calibre et une très bonne équipe qu’on ne présente plus. Elle pratique du beau football et cela nous arrange. Si mon équipe du CRB Zaouia a atteint ce stade de la compétition, c’est qu’elle le mérite et qu’elle peu encore espérer gagner pour aller en finale. Une chose est sure, mes joueurs se donneront à fond et joueront sans pression aucune. Ils ont déjà conquis les cœurs des algériens.

Confiant donc…

Oui, il faut bien y croire, si l’on veut réaliser un autre exploit. Cela sera très difficile certes. Toutefois, c’est le terrain qui tranchera. On jouera ce match comme on a l’habitude d’aborder tous nos matches de championnat depuis le début de la saison. Notre objectif premier, c’est l’accession en inter-régions, et la coupe nous fait rêver…

M.-A. A.