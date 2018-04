Tamazight : Le projet de loi de l'Académie fin prêt

Le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité, Si El-Hachemi Assad, a affirmé, hier, que les dispositions de la loi organique portant création de l’académie algérienne de la langue amazighe consolideront la place de cette langue et définiront les responsabilités des institutions de l’État vis-à-vis de cette langue.

M. Si El Hachemi qui s’exprimait en marge d’une conférence sur le thème «l’Amazighité en Algérie», organisée par le conseil de la nation, a précisé que le projet de loi portant création de l’académie algérienne de la langue amazigh est actuellement en maturation et prévoit des dispositions pour la généralisation progressive de la langue amazighe et sa promotion ainsi que la protection de l’innovation intellectuelle Amazigh. Le même responsable a ajouté que le projet de loi sera présenté prochainement devant le parlement, précisant que la création de cette académie est consacré par l’article quatre de la Constitution révisée en 2016. L’amendement constitutionnel a confié à l’académie la mission de la promotion de la langue amazighe dans différents domaines de la vie.

Si El Hachemi a rappelé que le projet a été soumis à l’examen et à l’étude au niveau du premier ministère à travers l’installation d’une commission restreinte composée de représentant de cinq départements ministériels à savoir, l’intérieur, collectivités locales et l’aménagement du territoire, la culture l’éducation national, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique et la formation professionnelle, ainsi que le HCA, avant d’être soumis au conseil d’Etat. «Le contenu de l'avant-projet de cette loi sera dévoilé après examen par le Conseil des ministres, qui se tiendra dans les prochaines semaines, avant d'être présenté au parlement au cours de ce semestre.

Il faut préciser que la conférence organisée par le conseil de la nation sur «la place de la langue amazigh en Algérie», a été l’occasion pour les intervenants de rappeler les efforts consentis par l’Etat pour la promotion de cette langue. Mme Nouara Djaafar a estimé que l’amazighité est une partie intégrante de l’identité nationale et l’un des fondements de notre civilisation.

Elle a rappelé que l’institution de Yennayer en tant que fête nationale est une décision historique et une fête pour tous les Algériens qui consolidera et immunisera l’unité nationale. Elle rappelé également les instructions du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, au gouvernement de ne ménager aucun effort pour la généralisation de la langue amazighe.

Mme Djaafar a également appelé à mettre en place un dictionnaire de la langue amazighe qui sera enseigné au niveau des écoles et des universités, afin d’adopter une langue unifié. Elle a également plaidé pour la création d’une bibliothèque de la culture amazighe qui rassemblera tous les livres relatifs au patrimoine amazigh. Pour sa part, Mohamed Djallaoui, enseignant et chercheur à l’université a souligné la nécessité de relier les différences entre les différents dialectes de langue amazighe afin de parvenir à une langue commune proche de la langue mère. Il a salué les efforts des acteurs et spécialiste dans ce domaine ainsi que les efforts consentis par l’Etat pour la promotion de cette langue notamment au cours de ces dernières années. Il également salué les efforts visant à l’élaboration d’un projet linguistique nationale afin d’enseigner au niveau des écoles d’une langue amazighe normalisée.

Concernant la création de l’académie de la langue amazighe, M. Djellaoui a estimé que les membres de cette dernière doivent être choisis parmi les spécialistes et les experts qui ont fait leurs preuves dans ce domaine. S’agissant de la transcription l’orateur soutien mission revient aux linguistiques. «C’est l’institution scientifique qui devrait trancher dans cette question», a-t-il conclu. De son côté le professeur Mohamed El Hadi Harech, professeur de l’histoire et civilisation ancienne à l’université d’Alger, est revenu dans son allocution sur la profondeur historique de la langue et l’écriture amazighe. Il a indiqué que les deux langues arabe et amazighe sont complémentaires, soulignant que la langue amazighe immunisera la nation.

Salima Ettouahria