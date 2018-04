Académie de langue amazighe : Le projet de loi examiné dans les prochaines semaines

Le gouvernement a finalisé l’avant projet de loi organique relatif à l’Académie algérienne de la langue amazighe, a indiqué hier, le premier ministère son site internet.

Ce texte fixe les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette Académie instituée par l’article 4 de la Constitution qui déclare que Tamazight est également langue nationale et officielle. Le contenu de cet avant projet de loi sera rendu public après son examen par le Conseil des ministres dans les prochaines semaines, avant sa présentation au Parlement durant ce premier semestre, comme décidé par le Président, Abdelaziz Bouteflika. Le statut de la langue amazighe a été rehaussé au rang de langue nationale et officielle à la faveur de la Constitution amendée en 2016. Un acquis considérable qui sera consolidé par la création de l'Académie algérienne de langue amazighe, un outil nécessaire pour sa promotion et son développement.

Le Président de la République a appelé le gouvernement, en mars dernier lors d’un conseil des ministres, à présenter dans les plus brefs délais au Parlement le projet de loi organique relatif à la création de l'Académie algérienne de la langue amazighe. Pour ce faire, un groupe de travail interministériel avait été installé auprès des services du Premier ministre pour préparer l'avant-projet. Placée auprès du Président de la République, cette institution, qui s'appuiera sur les travaux des experts, sera chargée de réunir les conditions de promotion de tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue nationale et officielle. Par ailleurs, un projet de loi amendant et complétant la loi de juillet 1963 fixant les fêtes légales avait été adopté au cours de ce conseil des ministres, en vue de formaliser l'ancrage légal de l'inscription de Yennayer sur la liste des fêtes légales du pays. Le Chef de l’Etat a annoncé, le 27 décembre 2017 lors d’un conseil des ministres du sa décision de consacrer Yennayer, journée chômée et payée dès le 12 janvier 2018. Ainsi, l'officialisation de Yennayer a été considérée comme «un saut qualitatif pour la consolidation de la cohésion de la société algérienne» et «une motivation supplémentaire pour la poursuite des efforts dans la promotion et la généralisation de la langue amazighe à travers l'ensemble du territoire national. Une importante mesure prise en faveur de la promotion de la langue et de la culture amazighes. Il convient de rappeler les différentes réformes menées, par le passé, pour donner à tamazight la place qui lui sied dans la société algérienne. Sur le plan pédagogique, depuis la création du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), le 27 mai 1995, l’enseignement de cette langue a connu des avancées indéniables. Dans ce contexte, le Président Bouteflika a instruit, dernièrement, le gouvernement à l’effet, de mettre en place les moyens nécessaire pour assurer la généralisation de l'enseignement et de l'usage de tamazight en Algérie. Il faut dire que l’enseignement de la langue amazighe a franchi des étapes importantes en matiére des programmes de formation des enseignants, ainsi que les outils pédagogiques utilisés pour son enseignement. Selon les statistiques du ministre de l’Education nationale, le nombre d'élèves qui étudient la langue amazighe a atteint durant l'année 2017-2018, près de 350.000 élèves au niveau de 38 wilayas du pays encadrés par 2.757 enseignants. L'enseignement de Tamazight est passé de 11 wilayas en 2014 à 38 wilayas durant l'année scolaire 2017-2018, et a touché 343.725 élèves contre 252.155 élèves inscrits durant l'année scolaire 2014-2015, selon les affirmations de la ministre de l’Education, Nouria Benghabrit. Ainsi, depuis 2002, l'enseignement de cette langue a connu une hausse passant de 13.426 élèves du cycle de l'enseignement secondaire général et technique à 68.436 élèves durant l'année scolaire 2017-2018. Pour ce qui est du nombre d'enseignants, selon le ministère de l’Education, il a tout simplement doublé durant l'année en cours, passant à 2.757 enseignants contre 1.902 durant l'année 2015-2016.

Notons qu’il est prévu le recrutement au cours de l’année scolaire 2018/2019 de quelque 300 enseignants supplémentaires de la langue amazighe pour assure la généralisation de son enseignement aux 48 wilayas du pays.

