Portes ouvertes sur l’université : Forte affluence des candidats au BAC

Dans le cadre de préparation de la rentrée universitaire 2018/2019, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a procédé hier, à la bibliothèque nationale à Alger, à l’inauguration des journées Portes ouvertes sur l’université au profit des futurs bacheliers. «C’est une occasion pour les futurs bacheliers de mieux s’informer des méthodes d’inscription dans les universités, des spécialités disponibles et des œuvres universitaires (bourse, hébergement et transport)» a déclaré le ministre .

M. Hadjar a, en effet, fait savoir que ces deux jours vont permettre surtout de prendre connaissance des offres de formation proposées par l’Enseignement supérieur, notamment connaître le système d’enseignement supérieur, les écoles supérieures avec leurs particularités, les écoles supérieures des enseignants ainsi que le système d’orientation qui définit le parcours professionnel de chaque étudiant.

Par ailleurs, il a annoncé l’organisation d’une semaine d’information dans toutes les universités du pays, et ce, après la proclamation des résultats du baccalauréat 2018, «le but étant d’accompagner les élèves dans leurs inscriptions et leur fournir d’amples informations, notamment en ce qui concerne l’inscription a distance» a-t-il expliqué .

le responsable a affirmé que ces initiatives constituent une opportunité qui a son importance pour les concernés dans la mesure où ils pourront mieux s’imprégner des critères définissant leur orientation pour des études supérieures, une fois le succès aux épreuves du Bac obtenu.

De son côté, le directeur général des enseignements et de la formation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Noureddine Ghouali, nous a informé de nouvelles mesures pour les inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers et d’autres mesures concernant les inscriptions aux œuvres sociales, notamment la bourse et le transport, qui seront révélées au cours de ces Portes ouvertes. «La nouveauté de cette année est que le bachelier dispose d’une deuxième chance pour choisir la spécialité souhaitée, sur la base des moyennes requises, outre la numérisation des procédures relatives à la bourse, à l’hébergement et au transport» a-t-il révélé

Le DG affirme dans ce sens que la tutelle met à la disposition des futurs étudiants un guide sur les différentes formations de l’enseignement supérieur disponibles en Algérie, ainsi que toutes les informations sur les préinscriptions et l’orientation pour l’année universitaire 2018-2019.

Présent lui aussi lors de ces journée, le directeur des études et du développement à l’Office national des œuvres universitaires, Abdeslam Khaldi a indiqué que les œuvres universitaires seront numérisées, en particulier après la réussite de l’expérience menée l’année dernière, notamment en matière d’hébergement «la numérisation se poursuivra, surtout pour les services relatifs à la demande de la bourse et au transport universitaire sur le net», a-t-il assuré. «Grâce à ce genre d’initiative, les futurs étudiants et leurs familles pourront découvrir l’université et ses formations, la vie étudiante ainsi que les services proposés aux étudiants», a-t-il dit.

Il convient de signaler que ces journées ont attiré un grand nombre d’étudiants ; rencontré sur les lieux Rahim 18 ans, élève en terminale AS a salué l’organisation de ce genre de manifestation, c’est pourquoi des informations suffisantes sur les filières sont nécessaires aux futurs étudiants.

Sarah A. Benali Cherif