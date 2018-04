Le président Bouteflika reçoit des messages de condoléances de plusieurs Chefs d’Etat

Exprimant sa «grande consternation», le Roi d'Espagne, Felipe VI, a écrit dans son message a dressé au Président Bouteflika : «Je souhaite vous transmettre, en mon propre nom, au nom du gouvernement et au nom du peuple espagnol, mon plus profond sentiment de regret».

«En ces moments difficiles, avec la Reine, je souhaite transmettre tout notre soutien et solidarité aux familles des victimes», a-t-il ajouté. Le président italien, Sergio Mattarela, a exprimé, de son côté, sa «profonde tristesse», soulignant dans son message que son pays «est particulièrement proche du peuple ami algérien et partage son deuil avec émotion et proximité». Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a indiqué, pour sa part, que «suite à ce grave incident, nous sommes prêts à apporter à nos frères algériens toute sorte de soutien en cas de besoin».

Le président de la République de Hongrie, Janos Ader, a souligné avoir appris «avec une grande consternation et une profonde tristesse» l'accident tragique ayant entraîné la mort de nombreux citoyens algériens. Le président sénégalais, Macky Sall, a souligné, quant à lui, avoir été «très peiné» d'apprendre le décès de plusieurs militaires algériens suite à ce crash d'avion, saluant en pareilles circonstances, la mémoire des victimes et exprimant sa profonde compassion à leurs familles. Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a adressé, de son côté, un message de condoléances au chef de l'Etat dans lequel il a exprimé aussi sa solidarité avec les familles des victimes.

M. Ouyahia présente ses condoléances au vice-ministre de la défense nationale

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a adressé un message de condoléances au vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP).

«J'ai appris avec une profonde tristesse et une grande affliction la nouvelle de l'accident tragique et douloureux survenu aujourd'hui suite au crash d'un avion militaire au niveau de l'aéroport de Boufarik, qui a fait un grand nombre de victimes parmi les éléments de notre Armée nationale populaire qui étaient a bord pour accomplir leurs missions militaires», a écrit le Premier ministre.

«En cette douloureuse épreuve qui endeuille l'Algérie tout entière, je ne puis que me résigner devant la volonté de Dieu et partager avec les familles des victimes leur peine.

Je vous présente et à travers vous à l'ensemble des familles des victimes, mes condoléances les plus attristées et ma sincère compassion au nom du gouvernement et en mon nom personnel, priant Dieu Tout-Puissant d'accorder aux victimes Sa sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis», a ajouté M. Ouyahia.

Le SG de L’ONU

«C'est avec une grande tristesse que le secrétaire général a appris le tragique crash d’un avion militaire survenu ce matin près d'Alger, dans lequel plus de 250 passagers et membres d'équipage ont perdu la vie», a déclaré le porte-parole de M. Guterres, Stephane Dujarric, dans une déclaration à la presse.

«Le Secrétaire général présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, au peuple et au gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire», a écrit Guterres dans son message.

Le président russe Vladimir Poutine

«Le Président russe, Vladimir Poutine, a envoyé un message de condoléances au Président algérien, Abdelaziz Bouteflika, en raison des nombreuses victimes dans le crash d'un avion de transport militaire près de l'aéroport de Boufarik», a indiqué le service de presse du Kremlin.

«M. Poutine a fait part de sa compassion aux familles et aux proches des victimes, en les assurant de son soutien», a ajouté la même source. Le crash de l'avion militaire, survenu hier matin à Boufarik (Blida), a fait 257 morts, dont dix membres de l'équipage, selon un bilan provisoire communiqué par le ministère de la Défense nationale.

Les Etats-Unis d’Amérique

«Au nom du peuple américain, l'ambassade des Etats-Unis adresse ses plus sincères condoléances aux familles et amis des victimes de la tragédie d'aujourd'hui, ainsi qu'à nos partenaires et collègues de l'Armée algérienne», indique l'ambassade dans un message de condoléances. «Les Etats-Unis apprécient profondément le partenariat continu avec le peuple et le gouvernement algériens», ajoute la même source. «Nous sommes avec vous dans votre peine», conclut l'ambassade.

Le ministère français de l’Europe et des AE

«Suite à l’accident d’un avion de transport militaire algérien qui s’est écrasé près de la base aérienne de Boufarik, la France exprime ses plus sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu’aux autorités algériennes», a déclaré la porte-parole du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Agnès Von Der Mühl. La France, a-t-elle ajouté, «les assure de sa solidarité et de sa sympathie».

Le président de l’Institut français des relations internationales

Le président de l’Institut français des relations internationales (IFRI), Thierry de Montbrial, a adressé hier, à l’ouverture de la conférence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, ses condoléances à l'Algérie et aux familles des victimes du crash de l’avion militaire, survenu ce matin dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik. Le chef de la diplomatie algérienne, qui a donné à l’IFRI une conférence sur l’expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et de déradicalisation, a remercié le président de l’Institut pour cette «marque de solidarité», exprimant, dans le même temps, sa «grande compassion» avec les familles des victimes.