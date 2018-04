Hommage de l’EUCOCO : Pour le respect des droits fondamentaux

Le président de la Conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui (EUCOCO), Pierre Galand a rendu hommage mardi au «combat exemplaire» du peuple sahraoui pour le respect de ses droits fondamentaux et de sa souveraineté permanente sur ses ressources naturelles. Dans une tribune publiée dans le quotidien belge L'Echo sous le titre «Le combat exemplaire du peuple sahraoui», Pierre Galand a affirmé que «l’inaction des Nations unies» face à l'occupation marocaine a amené le peuple sahraoui à reprendre le combat, «non pas celui des armes mais celui pour l’application et le respect strict de ses droits fondamentaux et pour la protection de ses riches ressources naturelles».

«La lutte des Sahraouis se poursuit toujours avec les instruments du droit», a-t-il assuré. Cet ancien sénateur belge et président de l’Association pour les Nations unies en Belgique francophone (APNU) a rappelé, dans ce contexte, que les Sahraouis, avec l’appui de l’Union africaine (UA) qui a reconnu de longue date la République arabe sahraouie démocratique (RASD) proclamée par le Front Polisario, se sont adressés récemment à la Cour européenne de Justice (CJUE). «Malgré les pressions et multiples chantages exercés par le Maroc, la Cour, en toute indépendance, a pris par deux fois des arrêts qui précisent que le territoire du Sahara occidental est bien distinct de celui du Maroc et que les produits en provenance du territoire sahraoui occupé, exportés par le Maroc vers l’UE, ne peuvent en aucun cas bénéficier des avantages octroyés par l’UE au Maroc dans le cadre de leurs accords de partenariat», a-t-il souligné.