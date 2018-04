Algérie poste : L’application « BaridiMob » est lancée

L’opérateur public Algérie Poste a lancé, la soirée de mardi dernier, une nouvelle application «BaridiMob». La cérémonie de lancement s’est déroulée à l’hôtel El-Aurassi (Alger), en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, en présence des représentants africains qui prenaient part à la 37e session du Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP). Intervenant, à cette occasion, Abdelkarim Dahmani, DG d’Algérie Poste, a exprimé sa pleine satisfaction à l’annonce du lacement de cette nouvelle application, indiquant qu’Algérie Poste a fait de grands progrès dans le processus de développement et de modernisation.

Il a ajouté qu’«actuellement, Algérie Poste dispose d’un vaste réseau postal, avec plus de 3.800 bureaux de poste. Ces derniers sont entièrement connectés au réseau des télécommunications sur l’ensemble du territoire national». S’agissant du nombre des distributeurs automatiques, ce même responsable a relevé que «1.276 DAB ont été mis en place, en attendant 1.000 autres distributeurs d’ici la fin de l’année en cours». Selon les explications qui ont été fournies, lors de cet évènement, cette nouvelle application mobile contribue inéluctablement à optimiser le temps, à gérer le compte CCP et toutes les opérations en libre-service, de n’importe où et à n’importe quel moment.

«BaridiMob» permet de consulter en temps réel le solde du compte courant CCP, ainsi que le relevé des 10 dernières transactions effectuées via la carte monétique d’Algérie Poste (mini-relevé). À cela, viennent s’ajouter la possibilité de demander une mise en opposition ou une mainlevée de la carte monétique (blocage/déblocage), effectuer des virements d’un compte CCP vers d’autres comptes CCP (porteurs de la carte Edahabia). Le montant du virement ne doit pas dépasser un seuil de 50.000 DA par jour. L’autre service offert est celui de la géolocalisation qui permet de repérer, facilement et de manière rapide, le parc des guichets automatiques de billets (GAB) d’Algérie Poste et les établissements postaux, et recevoir des informations utiles. Pour utiliser l’application, il faut disposer d’un appareil smartphone doté du système Android, ou IoS, d’une connexion internet et d’une carte Edahabia, et adhéré au service «BaridiMob».

Il faut introduire par la suite la date d’expiration de votre carte, puis appuyer sur continuer, pour recevoir un SMS de confirmation de l’adhésion.

Un compte utilisateur et un mot de passe sont requis. Dans le service compte de «BaridiMob», le client aura accès aux informations liées au statut du compte (actif, bloqué), le solde et les transactions effectuées sur son compte par carte Edahabia.

