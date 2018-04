M. Ouyahia reçoit le DG de l'Union Postale Universelle

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le directeur général de l'Union postale universelle (UPU), Abdirahman Husseine, qui effectue une visite de travail en Algérie, dans le cadre de la 37e session ordinaire du Conseil d'administration de l'UPAP, indique un communiqué des services du Premier ministre L'audience s'est déroulée en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane-Houda Faraoun. Il est à rappeler que les travaux de la 37e session du Conseil d'administration de l'UPAP ont débuté mardi à Alger. Ce Conseil, qui se réunit pour la première fois en Algérie, intervient à la suite du mémorandum d'entente, signé le 18 janvier dernier, entre Mme Faraoun, et le secrétaire général de l'UPAP, Younouss Djibrine. Le Conseil devra, notamment, adopter le rapport de sa 36e session, tenue du 8 au 10 mai 2017 dans la capitale kenyane, Nairobi. Il validera, dès lors, les rapports et recommandations des commissions administratives et techniques, et arrêtera le choix du thème de la journée panafricaine des postes pour l'année 2019.