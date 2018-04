Stabilité du Sahel : L’ambassadeur malien salue le rôle « pivot » de l’Algérie

Lors d’une audience accordée hier par le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l’étranger, Abdelhamid Si Afif, l’ambassadeur malien a mis en avant le rôle «actif» des parlementaires dans «la relance des canaux de dialogue et de la réconciliation dans la région, à travers l’échange de visites et la coordination dans les différents fora», saluant les relations historiques «fraternelles et étroites» existant entre l’Algérie et le Mali.

De son côté, M. Si Afif a mis en avant «le rôle de l’Algérie dans la préservation de la stabilité et de la sécurité dans la région du Sahel, et notamment au Mali, et ce en œuvrant ensemble pour l’éradication du terrorisme», réitérant «la constance de la politique extérieure de l’Algérie au principe de non-ingérence dans les affaires internes des États».

Évoquant l’état des relations bilatérales, M. Si Afif a appelé à les consolider davantage, notamment dans le domaine parlementaire, à travers la concertation politique et la formation en matière de légifération et l’administration, notamment après l’activation des groupes d’amitié parlementaire.