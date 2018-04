Le président de l’APN reçoit une délégation parlementaire allemande : Renforcement de la coopération

Le Bundestag est disposé à «renforcer» sa coopération avec le parlement algérien, par l'examen des possibilités de formation à même de permettre à l'Algérie de bénéficier du programme de bourses parlementaires allemandes et de l'expérience de l'Allemagne dans la formation professionnelle et l'enseignement, a indiqué, mardi, le président de la délégation parlementaire allemande, Kai Gehring.

Lors de l'audience que lui a accordée le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, M. Gehring a évoqué les possibilités de coopération future entre l'Algérie et l'Allemagne en matière parlementaire, a précisé un communiqué de l'institution parlementaire.

M. Bouhadja a insisté sur l'importance de la mise en place de projets de formation au profit des jeunes Algériens en bénéficiant de l'expérience allemande en matière de formation professionnelle, mais aussi en matière de formation au profit des personnels parlementaires, notamment dans le domaine de l'utilisation des technologies modernes, a ajouté la même source. Le président de l'APN a, par ailleurs, fait état de la prochaine installation de la commission d'amitié Algérie-Allemagne qui sera, a-t-il dit, «un trait d'union dans la relance des domaines de coopération à travers le rôle des parlementaires au service de la consolidation des liens entre les deux peuples». Les deux parties ont également abordé les moyens de renforcer la coopération entre l'APN et le Bundestag, dans le cadre des relations «privilégiées» entre l'Algérie et l'Allemagne. M. Bouhadja a passé en revue «les réalisations accomplies au titre des réformes politiques initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en faveur du renforcement de l'unité identitaire nationale et linguistique, de la promotion des droits des femmes, notamment en matière de représentation politique et de présence exécutive et administrative, de la promotion des droits de l'homme et des libertés et, de la relance du processus de diversification économique hors hydrocarbures».