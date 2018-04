Dans la lucarne : La lutte contre le dopage a-t-elle faibli ?

On n’a pas cessé de relater les méfaits du dopage dans le sport et plus particulièrement là où l’effort est intense. Le football fait partie de ces sports qui font «souffrir» les joueurs, eu égard au fait que la compétition dure au minimum plus de six mois avec, en moyenne, plus de 30 matches de championnats auxquels s’ajoutent les matches de Coupe. Le joueur doit faire des entraînements intensifs nécessitant des efforts continus et réguliers. Il n’est pas toujours facile de résister et tenir le coup physiquement. Ce qui ouvre, là, une brèche à la tentation et à des actes qui ne peuvent qu’être répréhensibles. Tout le monde se doute bien qu’un sportif ne peut avoir des performances répétées, soutenues et de même qualité. Dans le monde de la balle ronde, ce n’est pas facile, et cette vérité n’échappe à personne. Nonobstant que c’est idem en athlétisme, en haltérophilie, boxe et bien d’autres sports... C'est-à-dire que là où il y a «performance», il y a aussi beaucoup d’argent à prendre. Chez nous, il n’y a pas si longtemps, avec la commission antidopage de la FAF, plusieurs cas de dopage ont été signalés. D’autres par contre, pour des raisons qu’on ignore, ne l’ont pas été. Ceci dit, la «tricherie» par utilisation de moyens interdits existe. Et la lutte contre ce fléau avait porté ses fruits du fait qu’on n’avait plus entendu parler de nouveaux cas depuis. Toujours est-il, les observateurs du football algériens ont remarqué que cette lutte, qui était quasi régulière et omniprésente, est moins significative. C'est-à-dire qu’on n’entend plus d’actions relatives à cette opération. Les observateurs remarquent que des joueurs courent comme des purs-sangs et plus personne ne s’en inquiète. Les contrôles inopinés ne sont plus

—apparemment— effectués comme ce fut le cas par le passé. Est-ce un recul ou un simple oubli de dernière minute. Il est évident que lors du

2e Congrès de l’UNAF, organisé à Sidi-Moussa, en collaboration avec la FAF, il était question de débattre de plusieurs points, entre autre le «sport au cours du mois de Ramadhan», «l’évaluation médico-sportive et suivi du footballeur de la sélection nationale au CNMS de la FAF» Ali Yekdah ; «le Ramadhan et ses effets sur la balance d’utilisation énergétique chez le footballeur», le docteur Chiha. La mort subite chez les footballeurs de plus en plus fréquente, et les cas de plus en plus nombreux, aussi bien en Algérie qu’ailleurs était aussi un thème à débattre. Même en France, ces cas sont posés avec acuité.. C’est vrai qu’ils ne peuvent être péremptoires et dire, à priori, s’il y a une relation directe entre le dopage et la mort subite», mais... C’est vrai que les cas de jeunes qui décèdent pendant un entraînement nous interpelle et pose le problème du suivi médical dans nos clubs. Interrogé, le président de la FAF n’a pas caché son inquiétude, mais a lui aussi affirmé que personne ne peut être sûr et « dire qu’il y a cause à effet entre dopage et mort subite». C’est vrai que le dopage pousse le footballeur à aller au-delà de ses capacités réelles. Ce qui le soumet à des efforts titanesques que sa «machine biologique » n’arrive pas à suivre ; ce qu’on lui ordonne de faire dépasse ses capacités réelles. Et c’est l’irréparable qui se produit. Toujours est-il, le «facteur chimique» dans le sport n’est plus une vue de l’esprit. Il existe et presque couramment pour ne pas dire autre chose, mais la «loi de l’omerta» fait que les langues sont «liées» pour une raison ou une autre. Chacun veut préserver son intérêt. D’où l’imbroglio qui domine dans une discipline de plus en plus lucrative où les joueurs gagnent des millions très facilement. Car, même si on est juste «moyen», on peut empocher de l’argent dans une brouettes. C’est pour cette raison que la vigilance est de mise dans l’utilisation périodique des tests anti-dopages, amis aussi le suivi médical. Ils doivent être réguliers afin de ne pas baisser la garde. La lutte contre ce fléau doit être continue et ne pas faiblir.

Il y va de la santé de nos footballeurs.

Hamid Gharbi