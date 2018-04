Malik Asselah, Gardien de but de la JSK : « On rêve de la finale »

Comment ce présente le match de demi-finale face au MCA ?

«Dans de bonnes conditions, même si après nos deux grands matches gagnés face au Mouloudia et l’Entente de Sétif, on a laissé beaucoup de nos forces physiques. Cela en plus du fait que certains de mes coéquipiers ne seront pas là demain contre le MCA, tels Ferhani et Ziri Hammar. Cela dit, on a préparé ce rendez-vous comme il se doit. Il s’agit d’une rencontre très importante du fait qu’elle permettra à celui qui la remporte d’aller en finale de coupe d’Algérie. Vous savez bien ce que procure cette compétition comme sensations fortes et engouements, que ce soit chez les joueurs ou les supporters. Il s’agit d’un important titre en jeu.»

Croyez-vous la JSK capable de refaire le coup au MCA ?

«Lorsqu’on se présente sur le terrain pour jouer une demi-finale de coupe d’Algérie, c’est avec l’idée de gagner et arracher la qualification en finale. On jouera contre un gros calibre. La partie s’annonce des plus difficiles et des plus indécises. Le Mouloudia réalise une grande saison, pratique un beau football et marque beaucoup de but. Malgré cela, on a réussi à la battre, avec l’art et la manière, à Tizi Ouzou. C’est pourquoi, on y croit sans verser dans un optimisme démesuré. En face, il y a un adversaire costaud. Ce qui est sûr, c’est qu’on se donnera à fond pour que la joie soit du côté de nos merveilleux supporters, qui se déplaceront fort nombreux à Constantine pour nous soutenir.»

Optimiste ?

«Oui, je le suis. Il faut y croire pour pouvoir réaliser le résultat exempté. On rêve de la finale. Inchallah la sportivité sera de mise. C’est pour moi le plus important et que le meilleur gagne. Il est clair qu’après avoir battu deux grosses équipes, le MCA et l’ESS, en championnat, on veut rester sur notre dynamique et poursuivre sur cette voie du succès. Le Mouloudia voudra certainement prendre sa revanche et nous on aspire à reproduire notre prestation de Tizi Ouzou. Enfin, je rajoute que, pour nous, le plus important demeure le maintien en Ligue-1. Avec Bouzidi et les actuels dirigeants, la JSK est en train de retrouver des forces. Il faudra confirmer lors des prochains matches.»

M.-A.A.