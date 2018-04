Entretien express, Sofiane Bendebka, Milieu de terrain du MCA : « Tout pour arracher la qualification »

Comment le MCA prépare-t-il son match de Coupe face à la JSK ?

«On se prépare normalement, comme on a l’habitude de le faire, avec sérieux, abnégation et la concentration voulue. On a un important match de demi-finale de Coupe d’Algérie à jouer ; on est hyper motivé et déterminé à faire le maximum et fournir la prestation attendue de nous par le staff technique, les dirigeants et les supporters pour arracher la qualification en finale. Cela nous tient à cœur, d’autant plus que le Mouloudia est un spécialiste de la coupe et qu’à ce stade de la compétition, elle devient un objectif pour nous.»

Appréhendez-vous la JSK, qui vous a battu, il y a quelques jours seulement de cela en championnat ?

«Non, pas du tout. On respecte la JSK et il faut savoir que ce n’est point le même contexte. À Tizi Ouzou, la pression du public local était tellement explosive du fait que la JSK joue sa survie en

Ligue-1, qu’il était difficile de sortir indemnes de cette confrontation. On n’était pas en plus dans un bon jour. Ils nous ont battus, bravo à eux. Il faut rester fair-play avant tout. Cette fois-ci, on veut prendre notre revanche en battant la JSK pour aller en finale, inchallah. On a les moyens de se qualifier face à n’importe quel adversaire. Je dis cependant qu’il ne sert à rien de trop parler. Si on a des choses à démontrer, c’est sur le terrain qu’il faudra le faire.»

D’après les connaisseurs, le MCA est la meilleure équipe actuelle du championnat. Vous partez favoris face à la JSK, non ?

«Dans ce genre de matches de coupe, personne n’est favori. La réalité du terrain nous l’a démontrés de nombreuses fois. Ce qui est certain, c’est qu’on connait la valeur de notre équipe, nos capacités et ce qui nous est demandé. On ne veut surtout pas décevoir nos milliers de supporters qui tiennent à nous voir en finale. Jouer une finale de Coupe d’Algérie, avec toute l’ambiance qui l’entoure, c’est fabuleux. J’espère que cette belle affiche JSK-MCA sera à la hauteur des attentes du public et que le meilleur gagne, même s’il est clair que mon souhait le plus cher est que la qualification sera mouloudéenne. Notre équipe mérite de gagner un titre cette saison. Nous sommes en course en coupe et en championnat. Inchallah on enrichira le palmarès du Mouloudia cette saison.»

M.-A. A.