Coupe d’Algérie (demi-finale) Demain à 16h : Deux belles affiches JSK - MCA et USMBA - RC Zaouia

La Coupe d’Algérie reviendra avec deux empoignades assez différentes, en raison des équipes en présence. C’est ainsi que les Abassis, dans leur fief du 24-Février, auront face à eux une équipe du CR Zaouia, a priori largement à leur portée.

Cela en fait n’est peut être qu’une impression du fait que sur le terrain tout peut changer. Ce «cendrillon», comme on le sait, avait réussi à écarter de son chemin la formation de l’ASAM qui joue carrément ses chances pour l’accession en première division. Par conséquent, la victoire des poulains de Réda Zouani n’était nullement un coup du hasard. Bien au contraire, elle l’a amplement méritée du fait que l’équipe avait gagné avec l’art et la manière suite à deux belles réalisations. Ce qui signifie qu’elle ne sera pas une quantité négligeable. De plus, il faut admettre que cette équipe de l’USMBA traverse actuellement une mauvaise passe comme le montre ses dernières défaites, celle contre le DRBT, à Tadjenanet et contre le NAHD, à domicile. Cette équipe drivée par Chérif El Ouazzani n’est pas au mieux de sa forme. La Coupe d’Algérie va-t-elle être utilisée comme un tremplin pour retrouver une nouvelle motivation ? C’est le voeu que tous les fans locaux espèrent. Il est certain que le stade 24-Février sera plein comme un œuf. Il y aura aussi des supporters du CR Zaouia qui n’ont pas encore abdiqué et qui gardent espoir de voir les leurs réaliser un exploit.

Au stade Hamaloui de Constantine, on assistera à une empoignade très serrée entre la JSK et le MCA. C’est comme un «remake» de 2014 où le MCA, en finale, l’avait emporté aux tirs au but après que les 120 minutes de jeu s’étaient achevées sur le score de (0 à 0). Cette fois-ci, en Championnat national, les deux équipes sont aux antipodes l’une de l’autre. Les Mouloudéens, ne serait-ce provisoirement, occupent la deuxième place avec 43 pts, c'est-à-dire qu’à trois points du CSC, le leader. Par conséquent, tout reste possible. Il est évident que lors de la dernière journée, qui s’était déroulée samedi dernier, le MCA avait étrillé le PAC, au stade de Bologhine, sur le score de (5 à 1). Ce qui donne un aperçu assez éloquent de cette «machine mouloudéenne» qui écrase tout sur son passage. C’est vrai qu’en coupe, dans un match tout reste possible. Les Vert et Rouge aspirent à un neuvième trophée. Cela passera par une qualification aujourd’hui devant la JSK dans le temple du sport de l’Est algérien, le stade du Chahid Hamlaoui de Constantine.

Les Algérois seront amoindris par l’absence de leur métronome, Amada. C’est un peu le «chef d’orchestre» de cette formation du MC Alger. Toujours est-il, Casoni a certainement les solutions pour mettre en place un ensemble capable de donner du plaisir aux supporters qui viendront certainement nombreux ; n’en déplaise à ceux qui ne veulent leur octroyer que des «miettes» pour un stade qui dépasse les 40.000 places. Où est la sportivité ? Ceci dit, les Canaris qui ont gagné lors de leurs deux derniers matches six points assez précieux espèrent continuer sur leur lancée. Ils auront face à eux, une équipe du MCA qui ne veut pas céder, et ce, quelle que soit l’adversité. On espère que cette rencontre soit d’un niveau appréciable et que le beau jeu soit au rendez-vous !

H. G.