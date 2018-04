Coupe de la CAF : Allégations de corruption : La réponse de l’USMA

Des informations relatées dans différents organes de presse font état d'une présumée tentative de corruption d’arbitres du match Plateau United - USM Alger. Certains de ces organes de presses se sont empressés sournoisement de citer certains de nos dirigeants. Ceci en contradiction totale avec le droit d’informer et, à contresens, de la déontologie, comme l’exigent pareilles circonstances.

Sur la base d’un «tweet» publié sur le compte d’un journaliste nigérian de la BBC qui évoque une présumée tentative de corruption qui, pourtant, ne cite guère le nom de l’USMA dans cette affaire, certains autoproclamés, presse professionnelle, avides de faux scoops et du sensationnel, se sont rués sur leurs claviers pour dénigrer notre club.

Pour la direction de l’USM Alger, il ne s’agit là que d’une campagne haineuse visant à déstabiliser le club. L’USM Alger a toujours respecté l'éthique sportive, et les valeurs que véhicule notre club ne lui permettent pas d’user de ce genre de pratiques. La direction de l’USM Alger est convaincue que cette campagne n’est rien d’autre qu’une autre tentative de semer la zizanie dans ses rangs et jeter l’opprobre sur son

intégrité.