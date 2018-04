Ski alpin, Championnat « Open » et Coupe d’Algérie 2018 : vendredi et samedi, à l’Akouker (Tikjda)

La Fédération algérienne de ski et des sports de montagne (FASSM) organise ce week-end, les vendredi 13 et samedi 14 avril 2018, la Coupe d’Algérie et le Championnat national «Open» de ski alpin. Cette compétition est inscrite au calendrier annuel des compétitions de la FASSM au titre de la saison 2017/2018.

La Coupe d’Algérie et le Championnat national de ski se dérouleront sous la forme de slaloms (G et Super G) qui seront tracés au niveau de la face Nord/Ouest de la piste de ski de l’épaule de l’Akouker, près de la station climatique de Tikjda. Une piste longue de 300 mètres environs, avec une forte dénivellation de plus de 160 mètres. Le Slalom Géant fait partie, comme le slalom, des disciplines techniques du ski alpin. Et il sera disputé en deux manches, avec les mêmes règles. Le « Géant » comportera une trentaine de portes qui seront disposées sur le parcours. Le slalom se déroula sur une pente moyenne au tracé sinueux délimité par des portes que les skieurs doivent franchir. Les ordres de départ sont inversés; le premier coureur part donc en dernier. L’addition des 2 temps permet le classement des coureurs. Lorsqu’un coureur ne finit pas une manche ou qu’il rate un piquet, il est éliminé.

Quelque 35 skieurs (filles et garçons), issus des clubs régulièrement affiliés à la FASSM, seront en lice dans ces deux slaloms, dont une grande partie des jeunes talents du ski algériens.