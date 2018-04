Championnat national deux de Futsal : L’AS Soummam d’Akbou accède en division Une

Le club de l’Académie sportive Soummam de Akbou a accédé en division nationale Une de futsal, après avoir terminé premier au classement du championnat division Deux, qui s’est achevé samedi avec le déroulement de la 10e journée. L’AS Soummam Akbou, avec un total de 22 points et un match en moins, possède cinq points d’avance sur son dauphin l’OS Tighennif au classement général, qui lui a assure une accession au palier supérieur avant cette ultime journée. Après cet exploit, les Rouge et Noir de l’AS Soummam de Akbou rejoignent les 20 clubs qui forment la division nationale Une la saison prochaine.

L’Académie Sportive du Soummam d'Akbou de futsal a été créé en 2017 par un groupe de jeunes mordus de football en salle et a leur tête le président Bilal Bouktit qui a impulsé une dynamique sportive ambitieuse et cohérente à son équipe. «Après une saison d'existence, je suis très satisfait de l'implication de mes joueurs tout au long de la saison et de leur capacité à aller au bout des objectifs fixés en début de saison» s'est-il réjoui. Pour l’entraîneur Bekkour Hicham, ce titre de champion est» une juste récompense pour la qualité et le sérieux du travail réalisé tout au long de l'année».