Tlemcen : Le centre de préparation des équipes nationales à Lalla Setti

Le terrain d’assiette devant abriter, au Plateau de Lalla Setti sur les hauteurs de Tlemcen, le futur centre de préparation des équipes nationales de football, fera l’objet, mercredi, d’une visite du président de la FAF, Kheirdine Zetchi, en marge du tournoi d’Afrique du nord (UNAF) des U 15, a appris l'APS, lundi, des services de la wilaya. Implanté en pleine forêt de Zarifet, ce futur projet s’ajoutera au stade d’athlétisme réalisé sur le même site, qui a déjà abrité, en juin dernier, le championnat d’Afrique d’athlétisme des U 20 et au camp de jeunes doté de l’ensemble des commodités pour des stages de préparation, a-t-on indiqué. Culminant à 800 mètres d’altitude, le site est tout indiqué pour abriter le projet de centre de préparation des équipes nationales de football, a-t-on indiqué. A cette occasion, le centre d’hébergement et de soins du stade Akid Lotfi, qui abritera le tournoi de l’UNAF, sera également inspecté par le président de la FAF qui s’informera des conditions d’hébergement, de restauration, des soins et de la récupération des sportifs. Au programme de la journée du mercredi figure également une réunion entre le président de la fédération et les ligues de football de l’ouest, a-t-on signalé. Avant d’assister à la première rencontre d’ouverture du tournoi qui opposera les sélections nationales d’Algérie et de Tunisie, les autorités locales et les responsables de la FAF honoreront, le même jour, les équipes de la wilaya de Tlemcen qui ont accédé en divisions supérieures ainsi que l’arbitre international algérien Etchiali Mohamed, retenu par la FIFA pour diriger les rencontres du Mondial de Russie. Enfin, le nouveau siège de la ligue de football de la wilaya de Tlemcen sera inauguré à cette occasion.