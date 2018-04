Ligue de football professionnel : Lourde sanction contre Chaouchi

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a statué dans le dossier de Faouzi Chaouchi, expulsé lors du match JSK-MCA (3-1) suite à un accrochage avec un stadier et rendu son verdict. Le gardien de but du MCA et de l’équipe nationale a écopé finalement de cinq matches de suspension dont un avec sursis pour «avoir craché sur un stadier». La commission de discipline a fait savoir qu’elle s’est appuyée dans sa prise de décision sur les «moyens de preuves audiovisuels et les rapports des officiels», pouvait-on lire sur le rapport de la CD.

Il est utile de rappeler que Faouzi Chaouchi a été auditionné en début de semaine par la commission de discipline qui avait tenu à écouter sa version des faits avant de rendre sa décision. Outre la sanction de cinq matches, le keeper mouloudéen devra s’acquitter d’une amende de 50.000 DA. Le MCA qui ne s’attendait, naturellement pas, à un tel verdict, a fait savoir qu’elle fera appel de cette décision. «Je pense que la commission de discipline n’a pas pris en considération les agissements des stadiers qui ont amené le geste de Chaouchi. La CD doit réviser sa décision. Nous allons faire appel», a déclaré Kamel Kaci-Saïd en marge de la signature du protocole de participation du MCA à la prochaine édition de la coupe Arabe.

Par ailleurs, la JSK s’est vu infligée deux amendes de 100.000 DA chacune et une mise en garde pour «non-respect des dispositions prévues par le règlement des championnats de football professionnel relatives à la présence du personnel autour de l’aire de jeu» et «jets de projectiles sur le terrain». De son côté, Youcef Bouzidi, auditionné lundi, a été averti pour «mauvais comportement envers un joueur», précise le rapport de la CD. En Ligue 2 Mobilis, la JSMS a perdu son match face à l’ASO sur tapis vert «sans attribution des points à son adversaire», et ce pour avoir empêché les caméras de la télévision de couvrir le match. En outre, la JSMS «sera privée de la quote-part due au titre des droits de télévision pour ce match (art. 121 des règlements des championnats de football professionnel et art. 104 du code disciplinaire de la FAF)», annonce la commission de discipline.

Amar B.