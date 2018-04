Ligue 2 (26e journée), MOB - ASAM : choc au sommet

C'est sans nul doute l'affiche de la journée. Le leader, le MO Béjaïa, reçoit son dauphin, AS Aïn M'lila, pour un choc au sommet. Les poulains d'Aït Djoudi, tout proches de l'accession, veulent absolument saisir cette opportunité pour creuser l'écart et faire un pas de plus vers leur objectif.

Sur une bonne dynamique depuis plusieurs journées déjà, les coéquipiers de Belkacemi, meilleure ligne défensive du championnat (15 buts encaissés seulement), veulent préserver leur invincibilité at home. La mission s'annonce cependant délicate face à la formation de l'ASAM qui dispose de la meilleure attaque avec 36 réalisations. Par ailleurs, les joueurs de Hadjar, même s'ils risquent d'enregistrer l'absence de leur attaquant Hachem et celle du milieu de terrain Saadi, demeurent difficiles à manier. Ces derniers ont réussi à récolter un total de dix-sept points au cours de leurs différents déplacements. Un match qui s'annonce passionnant. De son côté, l'autre formation de la ville de Yemma Gouraya se rendra à El Eulma pour croiser le fer avec Babya. Face au premier relégable, qui n'a plus le droit à l'erreur, la tâche des protégés du coach Zeghdoud, très affectés à l'issue de la défaite face au MOB, s'annonce difficile. Conscient des enjeux, mais aussi afin d'éviter toute pression inutile, le staff technique de la JSMB a choisi de programmer un mini-stage de préparation de quatre jours au centre d'El Bez de Sétif. De son côté, l'ASO, qui pointe au pied du podium, ira à Oran croiser le fer avec l'ASMO. Face une formation de M'dina Djedida qui n'a plus rien à perdre ni à gagner, les joueurs de Zaoui ont un bon coup à jouer. Un succès permettrait sans aucun doute à l'équipe de Chlef de rester dans la course jusqu'au bout. Pour sa part, le Chabab Ahly de Bordj Bou Arréridj, qui n'a toujours pas dit son dernier mot dans ce championnat, sera hôte du Rapid de Relizane. Une rencontre qui promet, entre deux teams pratiquant du beau football depuis l'entame de la saison. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge, Ghali de Mascara, accueille le Widad de Tlemcen, qui flirte toujours avec la zone de danger et dont les joueurs ont observé cette semaine une grève. Le CRB Ain Fekroun, second relégable, se rendra à Boussâada pour affronter l'Amel local, qui n'a toujours pas assuré son maintien. Le Chabab de Batna, dans une position très inconfortable, se déplacera à Saida pour se mesurer au Mouloudia, qui pense déjà à préparer la saison prochaine. Pas encore sauvé, le Raed de Kouba, dont la direction songe à la démission suite à la crise financière qui secoue le club, ira, quant à lui, à Skikda rencontrer la JSMS.

R. M.



Programme :



ASMO - ASO

ABS - CRBAF

GCM - WAT

CABBA - RCR

JSMS - RCK

MCEE - JSMB

MOB - ASAM

MCS - CAB