Hommage à El-Hachemi Guerouabi à Genève

L’Association «Diverscités» en partenariat avec l’ambassade d’Algérie en Suisse organisent un hommage au chantre de la musique chaâbi et hawzi El Hachemi Guerouabi, le samedi 14 avril à Genève. Le journaliste et écrivain Abdelkrim Tazaroute donnera une conférence sur la vie et le parcours artistique de Guerouabi qui sera suivie d’une vente-dédicace de son ouvrage «Guerouabi ou le triomphe du chaâbi». A cette occasion, l’auteur interprétera deux ou trois chansons d’El Hachemi Guerouabi. «DiversCités», fondée et présidée par Ali Agraniou, est une association apolitique et indépendante dont les activités diverses et variées sont consacrées en partie à l’Algérie pour perpétuer le devoir de mémoire et valoriser et promouvoir le patrimoine culturel algérien en Suisse.