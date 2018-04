Journées « Touat Cinéma » d’Adrar : 23 courts métrages documentaires en compétition

Vingt-trois courts métrages, documentaires et de fiction sont en lice aux 4es journées «Touat cinéma» dont le coup d'envoi a été donné mardi à la salle de cinéma «Afrah», à l’initiative de la Maison de la Culture d’Adrar. Les thèmes des œuvres en lice traitent de questions d’ordre social, moral, historique et patrimonial, dont les explosions nucléaires de Reggane, la violence dans les stades, les effets de la dislocation de la famille, le système des foggaras et le patrimoine Ahellil. Cette manifestation cinématographique, de deux jours, vise à détecter les jeunes talents dans le domaine du court métrage, dans ses versions documentaire et de fiction, et à sélectionner les meilleures œuvres, a affirmé le directeur de la Culture de la wilaya, Abdelkrim Ouenza. Elle enregistre chaque année un accroissement des œuvres en compétition, passant de quatre œuvres, lors de sa première édition, à 23 œuvres pour cette 4e édition, réalisées par des cinéastes de différentes régions du pays, a-t-il souligné. Cette édition est dédiée au regretté cinéaste Ould Said Ahmed, connu sous le nom de Bahmed, pour son riche parcours dans le domaine cinématographique depuis les années 80. Une exposition est également organisée et retrace un historique du cinéma algérien depuis l’indépendance, afin de mettre en valeur l’évolution enregistrée à travers ses différentes étapes. Des circuits sont prévus pour les participants à certains sites archéologiques afin de faire découvrir la dimension touristique de la wilaya d’Adrar.