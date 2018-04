Rencontre avec Mgr Henri Teissier à la Fondation culturelle, Ahmed-et-Rabah-Asselah : « Saint Augustin, le numide universel »

Une conférence portant sur le thème « Saint Augustin et le dialogue des civilisations» a été animée samedi dernier par Monseigneur Henri Teissier au siège de la Fondation culturelle Ahmed et Rabah Asselah. D’emblée, Mgr Teissier a tenu à entamer sa conférence par le point d’ordre ci-après : «En fait le titre de notre réflexion «Saint augustin et le dialogue des civilisations, c’est bien évident, n’aurait pas pu être compris par Saint Augustin lui-même». Et le conférencier de s’expliquer aussitôt : «Il vivait, en effet, à l’intérieur de l’Empire romain, qui pour lui était la civilisation. A l’occasion, il évoque d’autres civilisations (par exemple l’Inde). Mais en fait, son univers c’est l’Empire romain qui était, d’ailleurs, une réalité très particulière dans laquelle se mélangeaient toutes les cultures, les religions et les langues du pourtour de la Méditerranée, jusqu’aux frontières de la Perse et au nord de l’Arabie, du côté de l’Orient et jusqu’à la Grande Bretagne actuelle ou au nord- ouest de la Germanie, vers l’Occident». Mgr Teissier poursuivra son propos en ces termes : «Toute cette dimension apparait au siècle d’Augustin, puisque la capitale de l’Empire d’Occident fut déplacée de Rome à Milan et même jusqu’à Trèves, dans la Rhénanie actuelle, cependant que la capitale de l’Empire d’Orient était créée à Constantinople, en 330 ap. J.-C.» A fin de mieux contextualiser l’époque et l’espace romain en question, le conférencier ne manquera pas de souligner que «c’est à l’intérieur de cet espace de l’Empire romain que se produisit pour Augustin la rencontre des cultures et des civilisations». Il ajoutera, en ce sens : «Dans sa famille et dans son milieu d’origine, Augustin faisait déjà, en sa personne, la synthèse de plusieurs héritages religieux, culturels et civilisationnels. Son père, un païen, s’appelait Patricius, portant un nom romain bien qu’il fut vraisemblablement numide.» Mais, selon le conférencier, «sa mère, Monique, —Monica—, une chrétienne, portait un nom qui renvoyait, en fait, à une divinité punique. Même si la famille de son père le rattachait à quelques vétérans de l’armée romaine —ce qui est peu vraisemblable—, par sa mère il était donc lié au vieux terroir de la Numidie de l’époque dont les liens avec la culture punique étaient très anciens».



« La population parlait une langue qu’Augustin désigne comme le Punique »



S’ensuit un long passage sur l’itinéraire et notamment le parcours scolaire de Saint-Augustin : Thagaste d’abord, puis à Madaure (M’daourouch) et enfin Carthage. Selon le conférencier, «Augustin allait apprendre, dès sa naissance, la langue latine et entrer dans la culture gréco-romaine de son époque». Mais, observe le conférencier, «dans les villages de la région de Thagaste et, plus tard, de son diocèse d’Hippone, la population parlait une langue qu’Augustin désigne comme le «Punique». Et là, prévient-il, «nous entrons déjà dans un problème difficile. Ce punique était-il la langue de Carthage et des Carthaginois ou était-il le libyque, la langue des populations anciennes du Nord de l’Afrique ? Et Mgr Teissier d’estimer : «cette dernière hypothèse est plus vraisemblable car la région d’Hippone-Thagaste est celle qui nous a livré le plus grand nombre d’inscriptions libyques, encore à déchiffrer d’ailleurs».

Quoiqu’il en soit, indique le conférencier, «Saint Augustin avait la plus grande considération pour la culture punique». Mgr Teissier relatera, d’ailleurs, l’anecdote sur la base de laquelle on connait la réponse de Saint Augustin au grammairien païen Maximus de Madaure qui avait ironisé sur les noms d’un groupe de martyrs numides, Nymphamo, Miggin, etc. : «Comment as-tu pu t’oublier jusqu’à attaquer des noms puniques, écrivant homme d’Afrique, à des Africains. Tu sembles oublier, ce qui est reconnu par les hommes de savoir, que les écrits puniques sont de qualité.» Et le conférencier de poursuivre sa conférence en énumérant avec force détails et anecdotes toutes les étapes de l’itinéraire de Saint Augustin et ce, depuis Carthage où, adolescent, il est engagé dans des études littéraires latines jusqu’à Hippone en passant par Rome, puis Milan où en 384 il rencontre là un autre courant de sagesse philosophique ou de mystique philosophique, le néo-platonicisme.

Mgr Teissier regrettera toutefois que l’itinéraire de Saint Augustin «n’ait pas été plus complet. Et d’ajouter en substance : «Saint Augustin lui-même raconte dans «Les Confessions» qu’il eut beaucoup de peine à apprendre le grec. Finalement sa culture demeurera profondément latine. Nous pourrions rêver à ce qui se serait passé si Augustin avait mieux maîtrisé le grec (…). Mgr Teissier conclura, d’ailleurs, sa conférence en ces termes : «Et on peut rêver encore plus loin. Si Augustin s’était davantage intéressé au punique ou au libyque (l’amazigh de l’époque ?, ndlr), peut-être aurait-il pu faire comme les slaves Cyrille et Méthode et donner à l’Afrique du Nord une Bible et une prière en punique ou en libyque…»

Kamel Bouslama