Conférence de presse sur la pièce Larme de douleur : Adaptation de la tragédie de Sophocle

Les membres de l’association «Ahbab el-masrah» de la ville de Koléa ont animé, hier, une conférence de presse au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, pour annoncer la nouvelle production intitulée damaât alam (larme de douleur).

Adaptée par Nassim Izri à partir de la tragédie grecque «Antigone» de Sophocle, cette pièce, mise en scène par l’égyptien Said Nasr Salim, relate l’histoire d’une femme forte qui ne revient pas en arrière, au prix de se suicider en apothéose par sacrifice à ses principes. «Les problèmes de l’homme sont les mêmes, depuis la nuit des temps et partout dans le monde, notamment lorsqu’il s’agit d’un affrontement avec le gouverneur au cas de despotisme de ce dernier», a souligné Said Nasr Salim.

Résidant en Algérie depuis 1974, Said Nasr Salim, ancien professeur à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel, est un parfait connaisseur du quatrième art algérien. Il a confié être sur le point de parachever des ateliers sur «les mécanismes de l’art de l’addiction théâtrale» dans plusieurs wilayas, à l’exemple de Béjaïa, Tamanrasset, Souk Ahras, Mostaganem, Annaba, Jijel et Oran au bénéfice des jeunes artistes algériens.

L’interlocuteur n’a pas tari d’éloges les capacités des comédiens algériens et leur grande capacité à apprendre beaucoup et vite. « Il y a un grand potentiel juvénile de comédiens. J’ai pu découvrir des talents émergents qui dépassent le grand Adel Imam, hélas, il y a une grande concentration sur les comédiens de la capitale, alors qu’il y a des talents purs dans les théâtres régionaux, associations et coopératives. Les comédiens de la capitale sont devenus fonctionnaires, non pas des artistes, l’aspect financier ayant pris le dessus sur l’obligation de développer les capacités du comédien et stimuler sa créativité. les vrais comédiens sont en dehors de la capitale», a-t-il confié avant de donner son avis également sur l’ingéniosité des scénographes algériens, qui, selon lui, sont les seuls dans le monde arabe à pouvoir créer leur propre style. «Même s’ils ne sont pas très nombreux, les scénographes algériens s’illustrent dans le théâtre arabe avec de grands noms comme Mourad Bouchéhir, Hamza djabalah, Ahmed Rezag et Abderrahmane Zaboubi qui se distinguent par l’aspect innovateur créatif, non pas par le traditionnel comme c’est toujours le cas en l’Orient», a-t-il ajouté. Cependant, le conférencier a déploré que le maillon faible du théâtre algérien demeure la mise en scène et surtout l’écriture dramaturgique. «Hélas, il suffit de prendre une plume et écrire un dialogue pour se croire dramaturge, or, l’écriture du théâtre est l’une des plus difficiles écritures littéraires, la plupart des textes sont directs, superficiels et manquent de structure dramaturgique de base», a-t-il conclu. Au sujet de ses prochains projets, Said Nasr Salim a déclaré s’être mis d’accord avec Abderrahmane Zaboubi pour monter son texte «Charkh», une pièce à caractère politique sur l’opposition aux accords de Camp David et qui serait probablement produite par le théâtre régional de Sidi Bel Abbès, ainsi qu’une autre pièce intitulée «Larmes sur les bords de l’Euphrate».

Kader Bentounès