Hommage à Mostefa Lacheraf : Penseur et intellectuel

L’histoire et le patrimoine de la commune de Chellalet El-Adhaoura, sud-est de Médéa, a été au centre d’un séminaire, organisé mercredi à la maison de la Culture de la ville, sur initiative conjointe de l’association culturelle El-Islah, et l’université Yahia-Farès de Médéa, qui ont rendu hommage au militant de la cause nationale, figure marquante de cette ville, le penseur et intellectuel Mostefa Lacheraf.

Le séminaire, premier du genre consacré à cette commune rurale, qui fut autrefois un carrefour commercial très prospère, s’est intéressé à l’histoire contemporaine de cette région, en particulier la période d’avant la colonisation jusqu’au déclenchement de la Révolution de novembre 1954, ainsi qu’à son patrimoine matériel et immatériel, menacé aujourd’hui de disparition. Chellalet El-Adhaoura, qui tire son nom de l’une des nombreuses cascades d’eau qui existaient dans la région et taris depuis, avait le statut de grand comptoir commerciale, fréquenté par des marchands, des agriculteurs et des négociants, venus de différentes régions. Outre l’activité d’élevage, notamment l’élevage d’ovin et de caprin, Chellalet El-Adhaoura tira une partie de sa prospérité, grâce au savoir-faire de ses artisans qui excellèrent dans le domaine de la tapisserie et de la sellerie. Des activités délaissées aujourd’hui, que les organisateurs du séminaire espèrent contribuer à relancer à travers la mise en exergue de ce patrimoine qui faisait la fierté de la région, a indiqué à l’APS, Oussama Sid, membre de l’association El-Islah. Au lendemain de la colonisation, Chellalet El-Adhaoura fut rebaptisée Maginot, et devint, à partir de 1845, l’un des principaux postes militaires de la zone steppique nord-est.

Malgré la présence militaire française, son marché hebdomadaire continua d’attirer, aussi bien les paysans que les gens en transhumance par la région, où se négociaient toutes sortes d’animal (ânes, mulets, chevaux et chameaux), qu’avaient l’habitude d’utiliser les gens dans leurs activités agricoles, dans le transport ou le déplacement entre les lointaines régions.

L’histoire de Chellalet El-Adhaoura reste toujours attaché à celle de l’une des personnalités nationales qui ont consacré toute sa vie au service de la nation, en la personne du défunt Mostefa Lacheraf, dont le riche et exemplaire parcours a été évoqué, lors de ce séminaire. Militant de la cause nationale, il intègre, dès l'année 1939, le Parti du peuple algérien (PPA), puis rallie le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), dont il devint, en 1946, secrétaire du groupe parlementaire du parti, avant de se consacrer entièrement au domaine de la presse et occupa le poste de rédacteur en chef du journal l’Étoile algérienne, organe officiel du PPA-MTLD. Après le déclenchement de la Révolution, Mostefa Lacheraf décide de renoncer à ses activités d'enseignant, et quitte l’Institut des langues arabes à Paris où il travailla comme interprète-traducteur pour s'établir momentanément en Espagne où il prend attache avec le défunt Mohamed Khider.

Ce fils prodige de la ville de Chellalet El-Adhaoura fera partie de la délégation des dirigeants de la Révolution algérienne, composée d’Ahmed Ben Bella, Hocine Aït-Ahmed, Mohamed Boudiaf et Mohamed Khider, dont l'avion sera détourné par l'armée coloniale le 22 octobre 1956. Emprisonné successivement aux Baumettes, à Frèsnes, La Santé et Fort Liedot, il est libéré en 1961, pour raisons de santé et placé en résidence surveillée. Il quitta alors clandestinement la France pour Le Caire (Égypte), avant de s'installer à Tunis où il sera chargé de multiples missions, dont celle de l'élaboration du Programme de Tripoli.

Il occupera, à l'indépendance du pays, le poste de rédacteur en chef du quotidien national El Moudjahid, puis nommé, en octobre 1965, ambassadeur en Argentine, et, plus tard, au Mexique. Il devint, entre 1970 et 1974, conseiller auprès de la présidence de la République, chargé du dossier de l'éducation et de la culture, avant d'être nommé, à nouveau, ambassadeur en Amérique latine. Mostefa Lacheraf participa à la rédaction de la Charte nationale de 1976, avant d'être nommé ministre de l'Éducation de 1977 à 1979. Il réintégra, ensuite, le corps diplomatique, et sera nommé ambassadeur au Mexique, puis délégué permanent de l'Algérie auprès de l'Unesco, chef de mission à l'ambassade d'Algérie à Lima, au Pérou. Après une éclipse de la scène politique nationale, le président Mohamed Boudiaf le désigna, en 1992, à la tête du Conseil consultatif national, dernier poste officiel qu'il occupera avant son décès des suites d'un accident vasculaire cérébral (AVC), le 13 janvier 2007. Penseur et un intellectuel pluridisciplinaire, Mostefa Lacheraf est l’auteur de nombreux ouvrages qui ont enrichi la culture algérienne, parmi lesquels Chansons des jeunes filles arabes, l'Algérie : nation et société, la Culture algérienne contemporaine, les Problèmes de l'enseignement et de l’éducation, Algérie & Tiers-Monde, agressions, résistances et solidarités intercontinentales, Littératures de combat, Des noms et des lieux. Mémoires d'une Algérie oubliée et les Ruptures et l’oubli.

Les participants à ce séminaire ont appelé à mieux valoriser le legs laissé par ce penseur, en encourageant les chercheurs et les universitaires à lui consacrer davantage d’études de mémoire et de recherche, dans le but de faire connaître l’auteur et ses écrits auprès d’un large public, et de s’inspirer, surtout, de certaines de ces idées. (APS)