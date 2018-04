HIISE - Regroupement régional centre et sud dédié à la formation : Rencontre le 5 mai avec les partis

«La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) organisera, le 5 mai prochain à Alger, une rencontre avec l’ensemble des formations politiques», a annoncé hier M. Moussa Yacoub, vice-président de la HIISE.

M. Moussa Yacoub, qui s’exprimait en marge des travaux d’une session de formation au profit des permanences de la HIISE de treize wilayas du Centre et du Sud — en présence des Directeurs de la réglementation et des affaires générales (DRAG) —, a indiqué qu’il sera question, lors de cette rencontre, de mettre en exergue le rôle de contrôle assigné aux partis politiques, lors des élections. S’exprimant ensuite, à propos de la formation du jour, il souligne qu’elle fait partie de quatre rencontres régionales, et qu’elle a été précédée, le 4 avril dernier, par un stage similaire, à Sidi Bel- Abbès, et, le 9 du mois courant, par un deuxième regroupement régional organisé à Sétif. Il signale également que cette session de formation sera couronnée par une quatrième rencontre prévue le 18 avril dans la wilaya de Biskra. Il faut dire que l’avantage de ces regroupements régionaux, c’est qu’ils réunissent, à la fois, des représentants de l’administration et la HIISE, mais aussi des directeurs de la réglementation conviés à présenter des interventions sur le sujet. Cette série de regroupements régionaux dédiés à la formation — et outre le fait de mettre en avant toutes les réalisations de la HIISE — se veut également une halte pour revoir et prendre en charge les différentes observations formulées aux fins d’améliorer davantage le travail effectué par la haute instance indépendante de surveillance des élections.

Pour ce faire, il est question, essentiellement, d’«optimiser les outils de contrôle», soulignent les représentants présents de la HIISE. À noter, par ailleurs, que cette formation s’inscrit dans le cadre des prérogatives et des attributions de la haute instance, comme le prévoit d’ailleurs l’article 194 de la Constitution qui souligne que le comité permanent de la Haute instance veille, notamment à la supervision des opérations de révision des listes électorales par l'Administration, à la formulation de recommandations pour l'amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant les opérations électorales, à l'organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques, sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours. Le même article de La loi fondamentale du pays stipule qu’il est créé une Haute instance indépendante de surveillance des élections, et qu’elle est présidée par une personnalité nationale nommée par le Président de la République, après consultation des partis politiques.

La Haute instance, qui dispose d'un comité permanent et qui déploie ses autres membres dès la convocation du corps électoral, est composée à parité de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, nommés par le Président de la République, et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le Président de la République. À noter, dans ce contexte, que la Haute instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales, et du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin.



Des journées d’information en octobre



Autre remarque importante à retenir, des journées d’information seront organisées, en octobre prochain, par la HIISE, et ce «dans le cadre des préparatifs de la présidentielle de 2019», note M. Moussa Yacoub.

Il convient de rappeler, ici, que pas plus tard que lundi dernier, Brahim Boudoukha, lui aussi vice-président de la HIISE, avait déclaré à Sétif que la HIISE est «déterminée à contribuer avec sérieux et efficacité à la surveillance des élections, lors de tous les scrutins». Le même responsable a indiqué que dans le cadre des prérogatives constitutionnelles de la HIISE relatives à la formation interne au profit de ses membres et externes au profit des formations politiques, les membres de cette instance sont engagés à contribuer sérieusement et efficacement à la surveillance des élections, lors des scrutins proches et lointains. Cette détermination, avait-il poursuivi, est «un défi relevé par la HIISE devant l’opinion nationale et internationale, auquel elle ajoute son souci de garantir l’indépendance et l’impartialité de la HIISE, ainsi qu’une égale distance vis-à-vis de tous les partenaires du processus électoral».

Soraya Guemmouri