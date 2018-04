Notre Forum : « Plaider pour l’introduction du système LMD dans le cursus de formation »

La 6e Journée Scientifique Annuelle des Paramédicaux prévue le 15 mai

Le président de la commission scientifique du Syndicat algérien des paramédicaux du CHU de Bab El-Oued a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, la tenue, le 15 mai prochain, de la 6e Journée scientifique annuelle des paramédicaux, dont l’objectif principal est d’établir un constat sur la profession paramédicale en Algérie. Placée sous le thème «Profession médicale, réalités et perspectives», elle sera surtout une occasion pour plaider en faveur de l’introduction du système LMD dans le cursus de formation.

C’est peut-être un fait inédit. Un syndicat qui dispose d’une commission scientifique. Le Syndicat algérien des paramédicaux a créé la surprise. Hier, au Forum d’El Moudjahid, le président de cette commission, Mohamed Radouane, a explicité les motifs de la création d’une telle instance au sein d’une organisation syndicale. Le principal objectif reste la promotion et le développement des connaissances scientifiques du paramédical. Mise en place depuis trois mois, cette commission voit grand en traçant un programme aussi riche que varié. Au chapitre activités scientifiques, la commission compte organiser des ateliers, des conférences ainsi que la célébration des journées touchant la santé sur les plans national et international. L’animation d’ateliers de formation figure en bonne place dans l’agenda de cette commission, car les membres restent convaincus que la formation continue est plus qu’une nécessité. D’autres projets aussi ambitieux, à l’exemple du partenariat avec l’Ecole de formation paramédicale, l’élaboration d’études sur les problèmes et les défis rencontrés durant l’exercice quotidien des infirmiers, et l’élaboration du dossier de soins. Dans le chapitre communication et information, il est prévu la création, entre autres, du bulletin d’information des infirmiers et d’une revue scientifique dédiée au monde du paramédical. Et à l’ère des nouvelles technologies, au programme figure la création d’un site Web, d’une chaîne Youtube de comptes sur tous les réseaux sociaux. Pour sa part, M. Nouredine Frada a souligné que le maillon fort de la chaîne santé reste l’infirmier. Et pour que ce corps, qui constitue un trait d’union entre le malade et le médecin, puisse réussir dans sa mission et l’accomplir convenablement, il doit bénéficier d’un enseignement universitaire de qualité. Ceux qui choisissent cette profession le font par vocation. Les conditions d’accès strictes (niveau Bac avec une bonne moyenne) font qu’aujourd’hui les représentants des paramédicaux plaident pour l’introduction du système LMD dans le cursus de formation. Une revendication qui sera justement soulevée lors de la 6e Journée scientifique des paramédicaux prévue le 15 mai prochain au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria. Cet événement au caractère purement scientifique, placé sous le parrainage du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, sera marqué par des conférences et des ateliers. Les promoteurs de ce rendez-vous expliquent qu’il coïncide avec la célébration de la Journée internationale de l’infirmière. Il sera surtout un espace d’échange d’expériences entre les paramédicaux appartenant aux différentes structures hospitalières de la wilaya d’Alger.

Nora Chergui