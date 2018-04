Le Président Bouteflika exprime ses condoléances aux familles des victimes

Le Président de la République, ministre de la Défense nationale, Chef suprême des Forces armées, Abdelaziz Bouteflika a adressé, hier, un message de condoléances aux familles des victimes du crash du cargo militaire à Boufarik, dans lequel il a exprimé ses condoléances les plus attristées et ses sentiments de compassion et de sympathie les plus sincères. «Le Tout-Puissant, dont la volonté est inéluctable, a voulu en ce jour éprouver l’Algérie et son institution militaire à travers le crash d’un de ses avions faisant un grand nombre de martyrs du devoir national, une tragédie qui nous peine et nous attriste au plus profond de nos cœurs», a affirmé le Président Bouteflika dans son message.

«En cette pénible épreuve, je ne peut que me résigner à la volonté d’Allah en exprimant aux familles des victimes et au peuple algérien, tout entier, mes condoléances les plus attristées et mes sentiments de compassion et de sympathie les plus sincères, priant, le Tout-Puissant, de combler les victimes de Sa grande miséricorde et de les compter parmi les chouhadas et les véridiques dans Son vaste Paradis et de nous accorder, tous, la constance et l’endurance et de nous en rétribuer», a-t-il indiqué. «En exhortant les familles de recourir à Allah pour y puiser endurance et courage, je tiens à les assurer que je reste à leur côté dans tout ce qui peut alléger leur chagrin et leur douleur”, a soutenu le Chef de l’Etat avant de conclure par le verset : «Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c’est à Lui que nous revenons».