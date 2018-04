Éclairage : Mobiliser la communauté internationale

L’Algérie s’apprête à célébrer comme il se doit la journée internationale du Vivre ensemble en paix, un événement qui sera célébré pour la première fois, cette année, et ce, sur initiative de notre pays. Ce sera le 16 mai prochain comme proclamé, en décembre 2017, par l’Assemblée générale des Nations unies qui avait adopté à l’unanimité la résolution 72/130. Fruit d’un long processus mené par notre ministère des Affaires étrangères, en partenariat avec l’Association Internationale Soufie Alawiyya (AISA), dont le président d’honneur et guide spirituel de la Tariqa Alawiyya, cette initiative traduit on ne peut mieux «l’attachement de l’Algérie à la culture de la paix, à la réconciliation nationale et à la solidarité». De ce fait, un programme «riche» et «varié» est mis en œuvre par les autorités publiques ainsi que le mouvement associatif en vue de promouvoir les valeurs de la culture de la paix et de la réconciliation au niveau international. Il est question également de l’organisation des rencontres éducatives et culturelles et des activités de sensibilisation pour faire entendre la voix de la tolérance, de la coexistence pacifique, de la cohabitation harmonieuse et du respect mutuel, sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de culture, de civilisation, de langue ou de religion. Parrainée par plus d’une centaine d’Etats membres de l’ONU, la démarche algérienne vise à «mobiliser» les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la fraternité. La célébration annuelle de cette Journée constituera une excellente opportunité pour «exprimer» le désir de vivre et d’agir «ensemble», «unis» dans la différence et dans la diversité, en vue de «bâtir» un monde de paix, de solidarité et d’harmonie. Par cette résolution, l’Assemblée générale invite les Etats à «continuer» de promouvoir la politique de réconciliation nationale dans leurs pays respectifs, à l’instar de l’expérience algérienne initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, afin de «contribuer» à la paix et au développement durable, en collaboration avec les parties prenantes, notamment les communautés religieuses et leurs dirigeant. Aussi, l’AG avait désigné l’UNESCO comme institution internationale chargée de faciliter la célébration de la journée internationale du Vivre ensemble en collaboration avec les autres organismes compétents. En parlant justement de l’UNESCO, notre ministre des Affaires étrangères a lancé, avant-hier, mardi à Paris (France), un appel pour faire de cette journée internationale du Vivre ensemble en paix une «dynamique de paix et de tolérance» qui «rayonnera» sur «l’ensemble» de la planète et fait part, à cette occasion, de sa confiance de voir cette institution «assumer» la nouvelle mission qui lui est confiée.

S. A. M.