Journée internationale du vivre ensemble en paix : La dynamique de la tolérance

M. Messahel a lancé un appel pour faire de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, qui sera célébrée le 16 mai, une dynamique de paix et de tolérance «qui rayonnera sur l’ensemble de la planète».

«L’Algérie est confiante que l’Unesco saura assumer la nouvelle mission qui lui est confiée et ne ménagera aucun effort pour que cette journée, pour laquelle le gouvernement algérien a mis en place un dense programme d’activités impliquant tous les secteurs concernés, pour faire de cette journée, nous l’espérons, une dynamique pour la paix et la tolérance qui rayonnera sur l’ensemble de la planète», a affirmé le ministre, devant la 204e session du Conseil exécutif de l’Unesco, dans une communication sur la journée internationale du Vivre ensemble en paix. La journée, rappelle-t-on, est consacrée par la résolution 72/130 de l’Assemblée générale de l’ONU, initiée par l’Algérie, qui proclame le 16 mai de chaque année. Il a rappelé qu’adoptée par consensus, par l’Assemblée générale des Nations unies le 8 décembre dernier, la résolution 72/130 a proclamé le 16 mai de chaque année, «journée internationale du Vivre ensemble en paix» qui «constituera désormais une opportunité pour la mobilisation continue des efforts déployés par la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la fraternité». Le ministre a expliqué que dans cette résolution, l’AG de l’Onu «souligne également l’occasion d’exprimer le désir de vivre et d’agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie et invite les Etats membres à agir en faveur de la réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable et à inciter les êtres humains au pardon et à la compassion». Pour lui, l’Unesco, dont l’Acte constitutif rappelle que «les guerres prennent naissance dans l’esprit des hommes et que c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix» et qui, avec l’Alliance des civilisations de l’ONU, «joue un rôle si crucial dans le domaine du dialogue interculturel et de la promotion de la culture de la paix et de la non-violence se voit, par cette résolution des Nations unies, confier le mandat de faciliter la célébration de la journée internationale du Vivre ensemble en paix en collaboration avec d’autres organismes compétents». La Conférence donnée par le ministre des Affaires étrangères a été suivie d’un débat auquel ont pris part les représentants des Etats, qui ont marqué leur appréciation pour ce geste solidaire de l’Algérie par lequel elle partage son expérience dans un domaine «si important», notamment dans le contexte international actuel où le monde a, plus que jamais, besoin de promouvoir les valeurs du vivre ensemble, de dialogue et de réconciliation.

Cette Conférence s’est déroulée en présence de la directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, et le président du Conseil exécutif de l’Unesco, M. Lee Byong-hyun, qui ont exprimé leurs remerciements à l’Algérie pour cette initiative «louable», ainsi que pour la conférence du ministre «riche en enseignements», ont-ils dit.



Combattre le discours de l’exclusion et de l’extrémisme



M. Messahel a aussi avancé que «nous n’avons pas d’autre alternative que le dialogue» dans la lutte contre le terrorisme, soulignant que la victoire militaire «n’est pas une fin en soi». «Nous n’avons pas d’autre alternative que le dialogue. La victoire militaire n’est pas une fin en soi, mais il faut gagner les cœurs», a expliqué le ministre lors des débats à l’Unesco à l’issue de sa communication sur la journée internationale du Vivre ensemble en paix, dans laquelle il a présenté l’expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme et la déradicalisation.

«Au cours de la tragédie qu’a connue l’Algérie durant une décennie, nous avons perdu environ 200.000 de nos enfants, mais nous avons réussi», a-t-il ajouté, soulignant qu’«il y a toujours une vie après le terrorisme et nous la vivons aujourd’hui en paix».

Il a expliqué aux nombreux représentants de pays, que l’Algérie est un pays «de confluence et de convergence de vues», citant le rôle de saint Augustin, un homme de paix qui a marqué l’Eglise et de celui de l’Emir Abdelkader pour la protection des chrétiens d’Orient en Syrie.

Par ailleurs, M. Messahel a mis en valeur, dans la politique de lutte contre le terrorisme et la déradicalisation, les efforts importants consentis en direction de l’école, reprenant une citation du Cubain José Marti : «Qui sème des écoles récolte des hommes».

«Nous avons commencé par les mosquées afin de faire sortir de ces lieux l’idéologie politique, la formation des imams avec dans le cadre de l’islam modéré pour vivre ensemble et protéger l’unité nationale», a-t-il indiqué, soulignant que la démocratie en Algérie «n’est pas une coquetterie, mais un choix stratégique pour combattre le discours de l’exclusion et de l’extrémisme».

Il n’a pas manqué d’attirer l’attention des participants sur le rôle «déterminant» qu’a joué la femme algérienne dans la lutte contre le terrorisme, indiquant que ce sont les familles des victimes de ce fléau, ainsi que les familles des terroristes, qui avaient réclamé la réconciliation nationale.

«L’Etat doit être juste envers les différentes victimes du terrorisme», a-t-il ajouté, précisant que pour maintenir le vivre ensemble il faut avoir des référents historiques et identitaires et assumer.

Plusieurs intervenants ont souligné le capital algérien acquis en matière de lutte contre le terrorisme et la déradicalisation à travers laquelle l’Algérie a montré son «efficacité» pour la réconciliation d’une nation.

Exprimant leur solidarité et leur soutien à l’Algérie, certains ont recommandé de tirer des leçons de tolérance et de dialogue à travers l’expérience algérienne.

------------------/////////////////////////

Le rôle de l’Unesco

Le ministre s’est entretenu avec Audrey Azoulay. L’entretien s’est déroulé au siège de l’institution onusienne. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération de l’Algérie avec cette organisation, et au cours desquels, les deux parties «ont longuement échangé» sur la promotion de la journée internationale du Vivre ensemble en paix qui sera célébrée, pour la première fois, le 16 mai prochain, suite à l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies, à l’initiative de l’Algérie, de la résolution 72/130.

Le ministre des Affaires étrangères a sensibilisé son interlocutrice sur le rôle qui doit être celui de l’Unesco dans la célébration de cette Journée, notamment à la lumière du mandat confié par la résolution onusienne à l’Unesco, pour la facilitation de cette célébration, ainsi que son rôle dans la promotion de la culture du vivre ensemble en général. M. Messahel et Mme Azoulay sont convenus de faire de cette journée une date importante dans la promotion des valeurs du vivre ensemble et un temps «fort» dans la vie des peuples et des nations. A l’issue de cet entretien, la DG de l’Unesco a indiqué à la presse avoir évoqué avec le ministre des Affaires étrangères l’expérience algérienne en matière de lutte contre l’extrémisme violent «avec l’expérience à la fois dramatique dans le passé de l’Algérie», affirmant être «heureuse» des leçons à tirer «après toutes ces années difficiles, cette reconstruction, cette réconciliation». «Nous avons beaucoup évoqué le rôle de l’éducation, de la culture, et c’était un débat qui était important d’avoir à l’Unesco et qui fait partie de nos priorités pour lutter contre le fondamentalisme et la radicalisation à travers l’éducation et la culture».

Concernant la journée internationale du Vivre ensemble, la DG de l’Unesco l’a qualifiée de «très belle» initiative qu’avait ramenée l’Algérie auprès des Nations unies et «nous allons avoir des initiatives en collaboration avec l’Algérie pour célébrer cette Journée le 16 mai», a-t-elle ajouté.