Lutte internationale contre le terrorisme : engagement sans réserve de l’Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a réitéré, hier à Paris, l’engagement «sans réserve» de l’Algérie dans la lutte internationale contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

«Cet engagement s’exprime aux plans bilatéral, régional et international, au sein de l’Onu, du Forum global de lutte contre le terrorisme, de l’Union africaine qui a confié au Président Abdelaziz Bouteflika la haute mission de Coordonnateur pour la prévention de la radicalisation et la lutte contre le terrorisme en Afrique, ainsi que dans toutes les enceintes dont l’Algérie est membre», a expliqué le ministre dans une conférence ayant pour thème «Contre le terrorisme et l’extrémisme, la déradicalisation : l’expérience algérienne» qu’il a donnée à l’Institut français des relations internationales (IFRI). Cet engagement, a-t-il ajouté, s’exprime aussi par l’organisation à Alger de nombreuses conférences internationales sur différentes dimensions de la lutte antiterroriste, «dans un esprit de partage et de solidarité», citant à cet effet la Conférence de haut niveau sur le financement du terrorisme organisée conjointement avec l’Union africaine qui s’est tenue lundi et mardi à Alger.

«Cette position repose sur le désir de mon pays pour que d’autres peuples ne connaissent jamais les horreurs que son propre peuple a vécues du fait de l’extrémisme violent et du terrorisme», a-t-il souligné, précisant que «c’est dans cet éprit de solidarité que mon pays, l’Algérie, a initié au niveau de l’Assemblée générale des Nations unies, la Résolution 72/130, qui fait du 16 mai de chaque année, la journée internationale du Vivre ensemble en paix». Le ministre a saisi cette occasion pour lancer un appel aux organisations et aux particuliers afin de célébrer cette journée et «marquer ainsi notre attachement aux valeurs de dialogue, de réconciliation et du vivre ensemble en paix».

Au cours de sa conférence, suivie par un public nombreux de chercheurs, journalistes et ancien responsables, le ministre a indiqué que l’Algérie, qui a payé un lourd tribut en vies humaines et en ressources de la nation dans sa lutte contre l’agression terroriste, «est pleinement consciente des horreurs que ce fléau, que rien ne peut justifier, est capable de commettre ainsi que des menaces qu’il véhicule pour la sécurité et la stabilité des Etats et pour la paix et la sécurité internationales».

«C’est pourquoi, a-t-il souligné, mon pays, qui est sorti victorieux de cette agression dirigée contre le peuple algérien tout entier, maintient un haut niveau de vigilance à l’intérieur de son territoire et sur ses immenses frontières». Dans la lutte contre le terrorisme qu’elle a menée «seule et dans l’indifférence, à tout le moins, de la communauté internationale», l’Algérie, a-t-il expliqué, «a développé des politiques, des stratégies et des programmes dans le cadre d’une approche visionnaire prônée avec conviction et mise en œuvre avec détermination par le Président Abdelaziz Bouteflika qui lui ont permis de passer, en l’espace d’une vingtaine d’années, d’un pays déchiré par la violence à l’un des pays les plus sûrs au monde, selon un sondage effectué, l’été dernier, par l’Institut Gallup de Washington».

Il a évoqué, dans ce contexte, les principales dimensions de l’approche algérienne en matière de lutte contre le terrorisme qui «a pour fondements la sacralité de la vie humaine, de toute vie humaine, la réconciliation, le respect et la valorisation de la différence, l’ancrage dans l’identité nationale, l’ouverture sur le monde et la modernité, et la promotion des valeurs et principes du vivre ensemble en paix, cela dans le strict respect par tous de l’ordre démocratique et républicain ainsi que de la Constitution et des lois de la République». Se référant aux politiques de concorde civile et de réconciliation nationale, initiées par le Président Bouteflika et approuvées par référendum populaire respectivement en 1999 et 2005, le ministre a souligné qu’elles ont joué un rôle «déterminant» dans le retour de la paix et la stabilité au pays.



La victoire militaire « n’est pas une fin en soi »



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a averti hier à Paris que l’idéologie et la propagande terroristes restent «vivaces» et «mobilisent toujours» dans différentes régions du monde, malgré le recul des groupes terroristes en Irak et en Syrie. «(...) en dépit des reculs que les groupes terroristes ont enregistré en Syrie et en Irak, l’idéologie et la propagande terroristes restent vivaces et mobilisent toujours dans différentes régions du monde, indépendamment des modes de sociétés», a souligné le ministre dans une conférence ayant pour thème «Contre le terrorisme et l’extrémisme, la déradicalisation : l’expérience algérienne», qu’il a donnée à l’Institut français des relations internationales (IFRI), avertissant qu’aucun pays «n’en est malheureusement à l’abri».

Il a fait remarquer que, selon la géographie des attentats commis ces douze derniers mois, le phénomène de la radicalisation «progresse à l’échelle globale» et représente de «plus en plus» une préoccupation «prioritaire» dans les politiques gouvernementales, «en ce qu’elle est l’antichambre de l’extrémisme violent, terreau où les terroristes se forment et se formatent», signalant que le groupe terroriste Daech a appelé ses membres à poursuivre et à centrer leur combat sur le terrain idéologique, principalement à travers internet, le Darknet et les plateformes cryptées, relativisant et contextualisant ainsi la perte de territoires.

Il a également fait observer qu’il y a un changement progressif dans le mode opératoire des groupes terroristes qui «privilégient et glorifient l’initiative individuelle», en élargissant leur champ d’action à toute la planète.

«Ils légitiment toute forme de violence et l’autorisent contre l’Autre indépendamment de ses croyances, motivations politiques ou toutes autres considérations», a-t-il ajouté, notant que cette mutation, qui a déjà causé des pertes en vies humaines dans un nombre croissant de pays, «ne diminue en rien la menace classique véhiculée par les groupes terroristes sur les régions où ils se trouvent déjà». Evoquant la menace du retour des combattants terroristes étrangers vers leurs pays d’origine et vers d’autres territoires, il a indiqué que ceci favorise un redéploiement de cette menace.

«Idéologiquement formés et militairement aguerris, ces terroristes activent de plus en plus en réseaux à travers une utilisation extensive de l’Internet», a-t-il dit, précisant que bien qu’ils soient originaires d’une centaine de pays, «les différentes sources concordent sur l’accroissement de leur présence en Afrique et principalement dans la bande sahélo-saharienne».

Dans cette région, a-t-il expliqué, les groupes terroristes «exploitent à leur profit l’immensité des territoires nationaux, l’absence d’institutions nationales fortes, la faiblesse des ressources des pays de la région, mais également la porosité des frontières et les franges des populations vulnérabilisées par la pauvreté et le chômage».

Dans ce contexte, le ministre a attiré l’attention de l’audience, chercheurs, journalistes et anciens responsables français, sur la densification de la relation entre le terrorisme et le crime organisé transnational «dans une logique de quête commune pour l’argent, comme moyen pour le premier et finalité pour le second».

«Cette relation porte sur d’importantes ressources financières. Elle englobe un très large éventail d’activités criminelles qui va de la traite des personnes et des enlèvements contre des paiements de rançons, au trafic de drogue, de migration illégale, de contrefaçon et d’armes et à la contrebande», a-t-il précisé, ce qui renforce la capacité de menace, d’action et de nuisance des uns et des autres. Sur un autre volet, le chef de la diplomatie algérienne a pointé le doigt sur la faiblesse de la coopération internationale dans la lutte contre ces fléaux, «en dépit des importantes avancées réalisées dans différents domaines de cette lutte commune». «Ces faiblesses, a-t-il dit, résident notamment dans la fragilisation de la suprématie recherchée du droit international et des moyens pacifiques dans la conduite des relations entre les Etats comme le stipule la Charte des Nations unies».

­­­Déradicalisation et consolidation de la démocratie



La politique de déradicalisation, menée en Algérie, s’est appuyée sur la consolidation de la démocratie, en tant que «choix stratégique», a aussi indiqué le ministre.

«La politique de déradicalisation s’est appuyée sur la consolidation de la démocratie, en tant que choix stratégique à même de lutter contre les discours de l’exclusif, seul programme politique véhiculé par les extrémistes, et de l’exclusion qui tend à combattre toute opposition à son seul et unique discours, quel qu’en soit le contenu», a expliqué le ministre.

Pour lui, c’est là où réside le caractère «stratégique» de ce choix opéré par l’Etat algérien qui a érigé la démocratie en «un antidote aux discours extrémistes et radicaux». Il a expliqué que cette politique met la population et le pays tout entier «à l’abri de potentiels futurs risques de radicalisation», notant qu’elle est globale et multisectorielle et que son succès repose sur l’adhésion et l’implication des citoyens ainsi que de tous les acteurs publics et privés. «Elle se fonde sur une démarche inclusive qui tend à éliminer, au sein de la société, les facteurs socioéconomiques, mais aussi politique, religieux, culturel et autres, favorisant la marginalisation, en particulier des jeunes», a-t-il ajouté, soulignant que cette politique «a été et reste un axe fondamental» dans les politiques et programmes sectoriels de l’Etat algérien.

Evoquant la politique de réconciliation nationale, le ministre a indiqué que sa réussite a été possible grâce à la réunion de quatre conditions fondamentales. Il a cité à cet effet l’exigence de respect de la Constitution et des lois de la République par tous, la nécessité d’une «solidarité agissante» de l’ensemble de la communauté nationale avec toutes les victimes de la tragédie nationale, la reconnaissance du rôle des institutions étatiques et du patriotisme des forces vives de la nation, qui ont sauvé le pays du chaos programmé par les ennemis du peuple, et l’ouverture de la chance du retour au sein de la communauté nationale à «ceux dont la voie s’en est écartée, un retour qui se fonde sur le repentir dans le respect de l’ordre républicain».

En outre, il a également souligné la «forte» relance du développement économique grâce à de «très ambitieux» programmes «centrés sur le développement des infrastructures, l’amélioration des conditions de vies de la population, le renforcement de la justice sociale par des transferts sociaux élevés au profit des couches défavorisées, et la modernisation de la gouvernance de l’économie, de l’administration, de l’éducation et de tous les autres secteurs d’activités». La démarche algérienne a intégré dans son action, a-t-il dit, la promotion au sein de la société, dans le système éducatif, dans le fonctionnement des institutions publiques et dans le cadre d’activités de sensibilisation, «des valeurs et des principes encourageant le vivre ensemble en paix à travers la réconciliation, le pardon, la tolérance, la valorisation de la différence, le respect mutuel, l’inclusion, la compréhension, la solidarité, le dialogue, la négociation et le rejet de la violence».

Comme elle a également intégré, a-t-il poursuivi, «la réhabilitation et la réappropriation de notre histoire et de notre identité nationale dans leur triple dimension amazighe, arabe et musulmane, en faisant notamment de tamazight une langue nationale et officielle au côté de la langue arabe, et de Yennayer célébré depuis des millénaires dans l’ensemble des campagnes de l’est à l’ouest de l’Algérie, une fête nationale».

«C’est notre conviction que grâce à cette démarche rassembleuse, la nation sera à même de fermer durablement les portes de la rancœur, d’éliminer les risques de stigmatisation sociale et les résidus pouvant alimenter les démons de la vengeance», a-t-il conclu.