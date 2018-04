Bilan du crash d'un avion militaire à Boufarik : 257 morts dont 10 membres de l'équipage

Le crash de l'avion militaire, survenu mercredi matin à Boufarik (Blida), a fait 257 morts, dont dix membres de l'équipage, selon un bilan provisoire communiqué par le ministère de la Défense nationale (MDN).

La plupart des martyrs de ce tragique accident sont des personnels de l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi que des membres de leurs familles, a-t-on précisé de même source.

L'appareil de type Illiouchine, qui devait assurer le vol Boufarik-Tindouf-Béchar s'est écrasé à 7h50 dans le périmètre de la base aérienne de Boufarik dans un champ agricole inhabité. Suite à ce drame, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, a interrompu sa visite d'inspection dans la 2ème région militaire et s'est immédiatement déplacé sur les lieux, pour s'enquérir de l'ampleur des dégâts et prendre les mesures nécessaires dans de pareilles situations où il a ordonné la désignation immédiate d'une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident. Le gouvernement, réuni ce jour, a également observé une minute de silence à la mémoire des martyrs victimes de cette tragédie, présentant leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes.