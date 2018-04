Ecole normale supérieure : 90% des étudiants ont repris les cours

M. Tahar Hadjar annonce des mesures réglementaires «strictes» à l’encontre des étudiants de l’ENS qui sont toujours en grève.

« Pas moins de 90% des étudiants de l’ENS ont rejoint les bancs de leur établissement et ont repris les cours», c’est ce qu’a affirmé, lundi dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar. S’exprimant en marge de l’installation des commissions chargées de la carte et du projet d’établissement, tenue au siège du ministère, M. Hadjar a indiqué que la majorité des étudiants de l’ENS ont repris les cours et qu’il ne reste qu’un taux minime d’étudiants grévistes. «Toutes les mesures réglementaires seront prises à leur encontre», a-t-il précisé.

Concernant le dossier des médecins résidents, le ministre a relevé la possibilité d'établir un nouveau calendrier des examens pour les médecins résidents grévistes qui n’ont pas passé leurs examens lors des deux sessions ordinaire et de rattrapage.

M. Hadjar a, dans le contexte, indiqué que les médecins résidents ont suivi tous les cours devant être dispensés durant leur cursus universitaire et il ne leur reste qu’à passer cet examen, soulignant que la possibilité d'établir un nouveau calendrier pour les examens relève de la compétence des commissions pédagogiques et non une question administrative. «L’organisation d'un nouveau calendrier des examens relève des prérogatives des commissions pédagogiques et non pas une question administrative», a-t-il expliqué. Pour ce qui est de l’installation des deux commissions, le ministre a fait savoir qu’il s’agit de la commission du projet Entreprise et de la Commission de révision de la carte des formations universitaires pour les années à venir, pour la maîtrise d'un mode, nouveau et de qualité, de gestion des établissements universitaires.

La première commission, dira le ministre, composée d'experts, d'enseignants, de cadres et des présidents des conférences régionales sera chargée de projets d’entreprises à travers l'examen, l'évaluation et l'orientation des travaux initiés ou à initier par des établissements universitaires sur la base d'un guide de référence garantissant davantage de coordination et de cohérence.

M. Hadjar précisera que la deuxième Commission s'attellera à la mise en place des principaux contours de la carte de formations universitaires et sera composée d'enseignants chercheurs au fait du Plan national de l'aménagement du territoire, outre des chercheurs relevant des centres de recherche nationaux et des présidents des conférences régionales des universités et des cadres de l'administration centrale.

Selon le ministre, la création de ces deux commissions a pour objectif «la maîtrise d'un mode, nouveau et de qualité, de gestion des établissements universitaires à travers la création d'un espace de concertation et d'échange entre les concernés par ce projet. Poursuivant ses propos, M. Hadjar a mis l’accent sur l’importance de l'amélioration des capacités de l'administration universitaire à travers l’intensification des programmes et de sessions de formation en vue de renforcer davantage les performances des gestionnaires aux différents niveaux hiérarchiques, suivant les modes modernes de gestion universitaire. Le ministre a, dans le contexte, indiqué que grâce aux investissements colossaux mobilisés par l'Etat en termes de structures et d'infrastructures, l'université algérienne a remporté la bataille de la quantité à travers l’ensemble du territoire national, soulignant l’engagement du ministère à relever le défi de la qualité dans le domaine de la formation et de l'enseignement supérieurs.

Il a, dans le sillage, révélé que la problématique relative à l'amélioration des qualifications et de l'employabilité des diplômés constitue l'un des défis auxquels est confronté le système de formation, relevant de ce fait la nécessité de revoir la carte de formations universitaires afin de répondre aux exigences des pôles concurrentiels qui commencent à s'imposer au sein du tissu économique et social du pays.

Kamélia Hadjib