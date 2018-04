Lutte contre les nouvelles formes de criminalité : Des mesures adéquates

«D’énormes efforts ont été consentis pour mener à bien la lutte contre les nouvelles formes de criminalité, notamment par le biais de l’adoption par l’Algérie de plusieurs conventions afférentes à ce domaine», a soutenu hier le procureur Abdelkrim Djadi, représentant du ministère de la Justice. S’exprimant à l’émission «Invité de la rédaction» de la Chaîne 3 de la Radio nationale, il fait part de l’introduction tout récemment de nouvelles techniques d’investigation, accompagnée du réaménagement de certains textes de lois et d’une formation adaptée des magistrats pour prévenir et mieux lutter contre les nouvelles infractions, celles liées à la cybercriminalité et au terrorisme.

Il informe à ce propos que des inspecteurs et des magistrats ont été formés en la matière. Il indique en outre que des procédures et des techniques de détection ont été mise en place. «Dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité, l’important est de savoir comment détecter l’infraction avant qu’elle ne soit commise. Il faut être dans la prévention avant la lutte», a-t-il expliqué. Il signale, par ailleurs, que des dispositions ont été instituées pour renforcer le droit des personnes à la vie privée et à leur liberté, lesquelles, indique-t-il, ont désormais la possibilité de faire appel à la justice lorsque celles-ci sont agressées.

L’hôte de la radio indique en outre que pour lutter contre toutes ses formes de criminalité, sans pour autant porter atteinte à la vie privée des individus, il faut trouver «les équilibres adéquats», d’où la création de «l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication qui est garant de la liberté des individus», a-t-il dit. Aussi, il affirme qu’il est clairement stipulé dans l’article 46 de la Constitution que le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental, et garanti par la loi, toute en évoquant le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, récemment adopté a l’APN devant, appuie-t-il consolider davantage ce droit. Il annonce par ailleurs la création d’un nouvel organe garant de cette liberté des personnes, il s’agit, selon lui, de «l’Autorité nationale pour la protection des données à caractère personnelle qui se veut être une garantie supplémentaire, et sera placée auprès de Son Excellence Monsieur le Président de la République», a-t-il assuré. Il signale également la possibilité pour les citoyens voulant éviter un procès long et coûteux, de faire appel à la médiation pénale, une procédure médiane lors de laquelle le procureur de la République peut décider d'entreprendre une médiation entre des justiciables pour régler leur litige à l'amiable. Sur une question relative aux écoutes téléphoniques», le procureur a nié en bloc l’existence d’une telle procédure, sauf dans le cas de la lutte contre le terrorisme ou contre les actes mettant en péril la sûreté de l’Etat. «A ce moment-là, il y a un mandat émit par le juge», dit-il, ajoutant que «le contenu des écoutes doit avoir un lien avec l’infraction commise», tout en affirmant qu’il n’y a jamais eu de plaintes relatives a ce sujet.

Sarah A. Benali Cherif