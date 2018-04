Session ordinaire du conseil d'administration de l’Union panafricaine des postes : Harmonisation des politiques et régulations en Afrique

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le Secrétaire général de l’Union panafricaine des postes (UPAP), Younouss Djibrine, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil d’administration de l’UPAP, indique un communiqué des services du Premier ministre. L’audience s’est déroulée en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, précise la même source.

L’Algérie abrite du 7 au 12 avril courant la 37e session ordinaire du Conseil d’administration de l’UPAP, donnant ainsi suite au mémorandum d’entente, signé le 18 janvier dernier par Mme Faraoun et le SG de l’Union. Ce conseil qui se réunit pour la première fois en Algérie devra adopter le rapport de la 36e session, tenue du 8 au 10 mai 2017, dans la capitale kenyane, Nairobi. Il devra également valider les rapports et recommandations des commissions administratives et techniques et arrêter le choix du thème de la journée panafricaine des postes pour l’année 2019. En marge de la réunion du Conseil, se tiendra aujourd’hui le forum des régulateurs postaux, dont les travaux seront axés sur le thème de la régulation des services financiers postaux. Ce forum permettra le partage d’expériences et de pratiques relatives aux statuts juridiques et financiers des Autorités de régulation et au-delà, l’harmonisation des politiques et régulations en Afrique dans le domaine postal. L’UPAP est une institution spécialisée de l’Union africaine (UA), chargée de la coordination des activités de développement des services postaux en Afrique.



Vers la création d’une poste intelligente



La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, a proposé lors du 37e Conseil d’administration de l’UPAP, la création d’une «poste africaine intelligente» unique. «L’Algérie propose la création d’une poste africaine intelligente à travers laquelle sera mis en place un réseau postal africain unique», a indiqué la ministre lors de ce conseil, ajoutant que «cette nouvelle poste sera un moyen permettant d’offrir des produits et prestations de services modernes unifiés et de haute qualité». Ce système de poste intelligente, qui sera basée sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, permettra également aux pays africains d’améliorer sensiblement leurs activités postales à tous les niveaux, de développer leurs réseaux postaux et de diversifier leurs services, a-t-elle dit. Elle a, en outre, relevé que le secteur postal africain, confronté à de nouveaux défis, tels que le déploiement de l’internet et l’utilisation grandissante des messages électroniques, doit réagir et considérer ces technologies comme une opportunité de moderniser le secteur postal. Les nouvelles technologies servent, ainsi, à améliorer la collecte, le tri et la distribution du courrier postal, entre autres, a-t-on expliqué auprès de responsables du ministère. Se basant sur les estimations fournies par l’Union postale universelle (UPU), Mme Faraoun s’est félicitée du nombre «important» de bureaux de poste réalisés en Algérie, dont la majorité est reliée aux réseaux en fibre optique ou au satellite. «Plus de 3.800 bureaux de postes sont opérationnels en Algérie, ce qui représente 32% de l’ensemble des bureaux de poste en Afrique», a-t-elle estimé. Les travaux de la 37e session du Conseil d’administration de l’UPAP font suite au mémorandum d’entente, signé le 18 janvier dernier, entre Mme Faraoun et le Secrétaire général de l’Union, Younouss Djibrine. Ce conseil, dont les travaux au niveau des experts ont débuté samedi, gère les affaires de l’Union entre les Conférences des Plénipotentiaires.

Le travail du Conseil, relevant de l’Union africaine (UA), est soutenu par celui des commissions administratives et techniques qui sont chargés d’une vaste gamme d’aspects des services postaux. En marge des travaux de ce conseil qui s’étalera jusqu’à jeudi, Mme Faraoun a reçu respectivement le directeur général de l’Union postale universelle, Bisahr Abdurahman Hussein, et le secrétaire d’Etat chargé de la Poste de Guinée Equatoriale, Evita Oma Honorato. Par ailleurs, la ministre, accompagnée par des responsables de l’UPAP, de l’UPU et d’autres organismes et délégations africaines, a visité le nouveau Bureau de poste itinérant d’Algérie Poste (AP), doté de l’ensemble des prestations offertes par l’opérateur public. Il s’agit d’un bus fabriqué par la Société nationale des véhicules industriels (SNVI) et aménagé, à la demande d’Algérie Poste, en bureau postal «qui sera opérationnel dans les prochains jours», a-t-on expliqué auprès d’AP, ajoutant que ce bureau postal sera déployé notamment au niveau des zones enclavées du pays. Elle a également visité un télé-centre de formation mobile relevant du ministère de la Formation professionnelle ainsi que d’une station de service mobile appartenant à la Sonatrach.



Améliorer la qualité de service



Plusieurs projets de résolution visant à renforcer les services postaux en Afrique seront examinés lors de la 37e session, a-t-on appris auprès de l’Union. Il s’agit notamment du projet régional sur l’amélioration de la qualité de service dans le cadre de la préparation au commerce électronique (ORE). L’UPAP invite les opérateurs «à participer activement au projet afin d’assurer la préparation de leurs régions respectives au commerce électronique et s’engager à mettre en œuvre les feuilles de route et les plans d’actions nationaux». L’Union exhorte les régulateurs du secteur postal à assurer le suivi et l’évaluation des progrès réalisés et, au besoin, participer à la mobilisation des financements nécessaires pour la mise en œuvre des activités relevant du projet. Le Conseil devra aussi examiner le projet de résolution portant mise en œuvre du système de déclaration en douane (CDS), qui est une application développée par l’Union postale universelle (UPU) et utilisée pour l’échange de messages électroniques préalables en matière de déclaration en douane. Il est relevé qu’actuellement les opérateurs traitent manuellement les envois entrants et les douaniers doivent ouvrir plus de 70% des envois, ce qui affecte négativement le traitement du courrier et le délai de livraison, indique le projet de résolution.

Les Etats membres sont ainsi appelés à prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du CDS qui est l’un des jalons du projet sur la préparation opérationnelle pour le commerce électronique et veiller à l’échange de données électroniques préalables avec les services de douane. L’autre projet de résolution est celui portant amélioration des normes de livraison, dans lequel il est stipulé que les Etats membres doivent prendre des mesures adéquates pour améliorer les délais d’acheminement du courrier. Le projet portant mise en œuvre des systèmes d’adressage et de code postal devra être également examiné par le Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes à Alger.

Les Etats membres sont appelés à accélérer la mise en œuvre des systèmes d’adressage et de code postal, en accordant notamment la priorité au projet dans les plans nationaux de développement. Le travail du Conseil, qui s’étalera jusqu’au 12 avril prochain, est soutenu par celui des commissions administratives et techniques qui sont chargées d’une vaste gamme d’aspects des services postaux. (APS)