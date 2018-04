Réunion des ministres arabes des finances en Jordanie : L’importance de la stabilité économique pour le développement

Les ministres arabes des Finances ont réaffirmé, hier, au terme de la 9e réunion de leur Conseil, tenue à huit-clos dans la région de la Mer morte (Jordanie), l'importance de préserver la stabilité économique pour favoriser davantage la croissance dans la région arabe. Lors de la 47e réunion annuelle des instances financières arabes, marquée par la participation du ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, accompagné d'une délégation algérienne, les ministres Arabes ont examiné les questions de réforme du système des salaires dans les pays arabes et la nécessité d'associer les compétences et les traitements à la performance et de renforcer le cadre institutionnel, y compris l'administration des ressources humaines pour qu'elle soit coordonnée avec les politiques de l'emploi. Concernant la participation du secteur privé aux investissements publics, le Conseil des ministres arabes des Finances a mis l'accent sur la nécessité de renforcer ce partenariat à même de consolider la contribution du secteur privé dans l'économie. Selon la déclaration finale du Conseil, les ministres arabes ont évoqué l'état des politiques de soutien aux pays arabes, saluant l'étude menée par le Fonds monétaire arabe (FMA) et ses recommandations. Appelant à «l'importance d'aider les Etats arabes dans la conception et la mise en oeuvre des stratégies de construction», les ministres arabes ont salué enfin la coopération des institutions régionales et internationales dans le cadre de l'initiative régionale.