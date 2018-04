Protection Civile : S’inspirer du courage et de la compétence des aînés

Le Directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha Lahbiri, a appelé hier à Mascara les jeunes éléments de ce corps de secours à suivre l’exemple de leurs aînés en matière de compétence et de courage dont ils ont fait preuve pour sauver des personnes et leurs biens. Intervenant à l’ouverture des phases qualificatives régionales du challenge national des sports adaptés au métier d’agent de la Protection civile, qui a eu lieu au complexe sportif de l’Unité Africaine, le colonel Mustapha Lahbiri a souligné que les éléments de la Protection civile de différents grades ont fait montre d'un grand courage et de compétences distinguées lors des opérations d’intervention et de sauvetage, menées dans le pays ou à l’étranger, comme le reconnaissent, a-t-il dit, les différentes instances et organisations internationales. Le DGPC a ajouté que le devoir impose aux nouveaux éléments de la Protection civile algérienne de suivre l’exemple de leurs ainés pour préserver la sécurité des personnes et des biens et renforcer la notoriété dont jouit ce corps.

Il a rappelé que les éléments de la Protection civile de toutes les wilayas du pays se sont trouvés à Mascara en 1994 pour porter secours aux populations frappées par le séisme de la région de Béni Chougrane. Ces mêmes éléments se retrouvent aujourd’hui à Mascara pour prendre part à un autre regroupement, à portée sportive compétitive, qui renforcera leurs capacités physiques et mentales et leur permettra d’acquérir des techniques opérationnelles, a-t-il précisé.

Le DGPC a souligné que les compétitions sportives organisées entre différentes unités font partie de la préparation de ces agents dans leurs missions quotidiennes et représentent une continuité aux efforts déployés pour développer le sport en général dans le secteur de la Protection civile.(APS)