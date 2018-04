Réconciliation nationale : Le vice-président du Sénat tchèque salue l’expérience « pionnière » de l’Algérie

Le vice-président du Sénat de la République tchèque, M. Ivo Bàrek, a salué mardi l'expérience «pionnière» de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme, appelant le monde entier à s'en inspirer, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

Lors d'une audience accordée au siège du Conseil de la nation, par son président, Abdelkader Bensalah, M. Ivo Bàrek a mis en avant «les réussites de l'Algérie dans les différents domaines, notamment dans le domaine sécuritaire, grâce à la mise en œuvre de la politique de la réconciliation nationale», soulignant que l'Algérie «a une expérience pionnière en matière de lutte contre le terrorisme qui doit servir d'exemple au monde entier», note le communiqué. M. Bensalah a présenté, pour sa part, un exposé sur «les reformes profondes initiées en Algérie, sous la direction éclairée du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à leur tête les politiques de la concorde civile et de la réconciliation nationale qui ont permis le rétablissement de la sécurité et de la stabilité, mettant l'Algérie à l'abri de ce qu'on appelle «le printemps arabe». Cette rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République tchèque en Algérie, «a été l'occasion d'examiner les voies et moyens du renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays et de leur promotion au niveau des relations politiques et historiques de qualité, dans le cadre des réformes engagées, ces deux dernières décennies, dans les deux pays», a indiqué le communiqué. Concernant la coopération bilatérale, les deux parties ont exprimé «la volonté de consacrer les efforts parlementaires à l'accompagnement des gouvernements des deux pays, en vue de diversifier les échanges et la coopération commerciale et économique, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la défense, de l'éducation, de l'enseignement et de la culture». Les deux parties ont convenu du «développement des relations parlementaires bilatérales, à travers l'échange de délégations et de visites et la coordination des positions lors des rencontres parlementaires internationales».



Entretien avec M. Bouhadja : « Des relations historiques. »



Le vice-président du Sénat de la République tchèque, Ivo Bàrek, a exprimé, hier, lors d'un entretien avec le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, la disposition de son pays à promouvoir ses «très bonnes relations» avec l'Algérie. M. Ivo Bàrek a souligné que l'Algérie et la Tchéquie sont liés par «des relations historiques» et «une très bonne amitié», faisant état de la disposition de son pays à «promouvoir ces relations au plus haut niveau». Par ailleurs, le responsable tchèque a salué «les efforts déployés par l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme et le rôle qu'elle joue tant au niveau régional qu'international, notamment dans le règlement pacifique des conflits». Pour sa part, le président de l'APN a plaidé pour le renforcement des relations de coopération, mettant en avant la nécessité de les élargir à d'autres domaines, tels que le tourisme et l'agriculture, en particulier. L'Algérie, qui a jeté les bases de sa stabilité sous la direction éclairée du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika est aujourd’hui résolument tournée vers la diversification des ressources de son économie hors hydrocarbures, a soutenu M. Bouhadja. Il a mis en exergue, à ce propos, les réalisations enregistrées grâce aux réformes politiques en Algérie, notamment sur le plan de la consolidation de l'unité nationale et du développement du dispositif juridique dans les domaines économiques, voire politiques, pour se mettre au diapason des mutations.

Après que les deux parties aient souligné le rôle de la diplomatie parlementaire dans le rapprochement des vues entre les peuples et les pays, M. Bouhadja a annoncé l'installation prochaine de la Commission d'amitié Algérie-Tchéquie. L'entretien s'est déroulé en présence du vice-président de l'APN, Mohamed Abi Ismaïl, du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté,

Abdelhamid Si Afif, et des ambassadeurs des deux pays. (APS)