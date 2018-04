Règlement du conflit Sahraoui : négocier, seule alternative

M. Messahel a souligné qu’il n’y avait pas d’alternative à la négociation entre le Maroc et le Front Polisario, pour le règlement du conflit du Sahara occidental, dans un entretien accordé à France 24. «Il y a eu d’abord le rapport du secrétaire général de l’ONU sur le Sahara occidental. Nous sommes à la veille de l’examen par le Conseil de sécurité de ce rapport. Des recommandations ont été faites par le secrétaire général, en s’appuyant sur le rapport de la mission qu’il a confiée à l’ex-président allemand, Horst Kohler. Sur cette base-là, tout le monde s’accorde sur le fait qu’il n’y a pas d’alternative à la négociation entre le Front Polisario et le Maroc. Ça, c’est les recommandations, et puis tout le monde s’accorde à ce que cette négociation redémarre», a soutenu M. Messahel. «Maintenant quand vous dites que l’Algérie soutient (le peuple sahraoui), nous y avons répondu pour dire ceci : nous reconnaissons que l’Algérie soutient le principe de l’autodétermination, elle soutient les droits légitimes du peuple sahraoui. Cela n’est pas un secret, c’est une constante», a ajouté le chef de la diplomatie algérienne. Répondant, dans le même contexte, à une question sur l’«implication de l’Algérie dans les négociations entre le Maroc et le Front Polisario», M. Messahel a déclaré que «quand l’Algérie était en guerre pour son indépendance, elle avait joui et bénéficié du soutien de nos frères marocains, de nos frères tunisiens, on a bénéficié de leur soutien diplomatique, de leur soutien logistique et on a même parlé de l’armée des frontières, on avait des éléments armés au Maroc et en Tunisie, (mais) on a jamais dit, et il était impensable, que c’est au Royaume du Maroc ou à la Tunisie de négocier avec la France l’indépendance de l’Algérie ».