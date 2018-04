Libye : Lutte contre le terrorisme : Le gouvernement exclut toute participation étrangère

Le gouvernement d'union nationale libyen soutenu par l'ONU a déclaré lundi que l'opération militaire lancée par le gouvernement il y a quelques jours afin de combattre les terroristes qui subsistent dans le pays n'implique aucune force étrangère. «Cette opération est exécutée par les forces anti-terroristes avec le soutien de l'armée de l'air. Aucun contingent d'aucun pays étranger ne participe à cette opération», a déclaré le porte-parole du gouvernement, Mohamed Al-Shallak, lors d'une conférence de presse à Tripoli. «La mission des forces mobilisées est d'éliminer les terroristes restants dans les vallées et les déserts seulement. L'opération ne couvrira pas les régions urbaines et peuplées», a-t-il ajouté.

Le porte-parole a souligné que l'opération se poursuivait pour la deuxième semaine consécutive en coopération étroite avec la population et que tous les terroristes avaient été chassés de la région ciblée par l'opération.

La semaine dernière, le gouvernement d'union nationale libyen a lancé une opération militaire baptisée «Tempête de la patrie» afin d'éliminer les groupes terroristes qui sévissent encore dans le pays, notamment le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech).