Répression israélienne en Palestine : Une vidéo fait éclater la vérité

Une vidéo montrant des soldats israéliens tirer sur un Palestinien sans défense dans la bande de Ghaza et se réjouir bruyamment de l'avoir touché a été diffusée sur les réseau sociaux, dévoilant ainsi la répression flagrante de la machine de guerre israélienne. Cette vidéo, qui n'est pas datée, a d'abord été diffusée par une chaîne de télévision privée qui n'a pas précisé comment elle l'avait obtenue, puis largement reprise sur les réseaux sociaux et d'autres médias.

Les images montrent un Palestinien immobile dans la bande de Ghaza, qui est ensuite touché par des tirs en provenance d'une position occupée par des soldats israéliens. Au moment où le Palestinien s'écroule, des cris de joie poussés par des soldats sont entendus.

L'armée d'occupation israélienne n'a pas contesté l'authenticité de la vidéo. La vidéo aurait été filmée en décembre dernier, ont rapporté des médias.

La diffusion de cette vidéo intervient alors que l'armée israélienne mène une campagne de répression inédite contre les Palestiniens sans défense dans les territoires occupés. Vendredi, au moins 8 manifestants palestiniens ont été tués et plus de 1.000 autres blessés, notamment 48 enfants, pendant la «marche du grand retour,» qui commémore le 42e anniversaire de la «Journée de la Terre» et revendique le droit, pour les 75.000 réfugiés palestiniens, de rentrer chez eux.

Depuis que le rassemblement a commencé le 30 mars à la frontière entre la bande de Ghaza et Israël, au moins 31 Palestiniens ont été tués et environ 2 500 autres ont été blessés par les forces d'occupation israéliennes. Après la mort de 31 manifestants palestiniens depuis le 30 mars, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé une «enquête indépendante» sur l'usage par Israël de balles réelles.

La procureure de la Cour pénale internationale (CPI) a appelé dimanche à mettre fin au bain de sang orchestré par l'occupation israélienne dans la bande de Ghaza, affirmant que la Cour pourrait juger les auteurs de «crimes de guerre».