Football/Afrique, CAN-2018 dames (Qualifications - 1er tour retour) : l'Algérie bat le Sénégal 2-0 et passe au second tour

La sélection algérienne féminine de football, s'est qualifiée pour le second tour des éliminatoires de la CAN 2018 (dames), après sa victoire sur son homologue du Sénégal 2-0, mi-temps (1-0), en match retour du 1er tour (dames) de la compétition, disputé mardi au stade du 20 août (Alger).

Les buts de la sélection algérienne ont été inscrits par Fatima Sekouane (23e s.pen) et Benaichouche Rahma (90+3). Lors du match aller disputé à Pikine (Sénégal), la formation algérienne s'était inclinée par (2-1). Les protégées de Chih affronteront au second tour prévu en juin prochain, la sélection éthiopienne qualifiée aux dépens de la Libye (8-0 à l'aller) et (7-1) au retour.

La phase finale de la CAN-2018 dames aura lieu du 17 novembre au 1er décembre prochain au Ghana. Les trois premières équipes se qualifieront pour la Coupe du monde féminine en France en 2019. Le Nigeria est tenant du titre.

