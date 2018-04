Confédération africaine d’Athlétisme : lancement de nouveaux centres de développement

Les centres de développement d’athlétisme, qui ont été mis en place par l’Association internationale des Fédérations d’athlétisme (IAAF) sur le continent africain, ont été placés sous la tutelle de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA), a annoncé le directeur général de l'instance continentale, Lamine Faty. «Nous avons lancé une nouvelle stratégie de développement qui prend en compte les dimensions formation et entraînement sous l’appellation de Centres africains de développement de l’athlétisme (CAAD)», a expliqué le DG de la CAA à la presse locale. Ainsi, le CIAD (Centre international d’athlétisme de Dakar) et le CRD (Centre régional de développement) ont été fondus en une seule entité confiée à El Hadj Amadou Dia, ancien directeur du CRD, a ajouté le directeur général de l’instance dirigeante de l’athlétisme continental. Les fonctions dévolues aux deux structures, c’est-à-dire la formation des techniciens et l’encadrement des athlètes, seront regroupées dans les nouvelles entités mises en place et dont le fonctionnement est effectif depuis le 1er avril dernier. L’ancien directeur du CIAD, Raphael Agopomé, a été nommé à la tête de la structure érigée à Lomé (Togo). En plus des centres de Dakar et de Lomé, le DG de la CAA a annoncé la construction des mêmes centres de développement au Caire (Egypte), à Nairobi (Kenya), à Port-Harcourt (Nigeria). Sur les modalités d’admission des athlètes, il a évoqué des critères purement sportifs soumis à une commission d’évaluation pour l’entrée mais aussi le séjour des pensionnaires dans les centres.