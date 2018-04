Dans la lucarne : Halilhodzic mérite le respect

Le football demeure une discipline énigmatique et ce n'est pas toujours les meilleurs qui sont adulés par tous. Quels que soient vos exploits, on peut toujours trouver à redire, même si ceux qui sont mécontents ne sont pas sans reproche. Notre football, ces derniers temps, après l'épisode Saâdane, qui s'est achevé en septembre 2011, alors qu'une année plus tôt, il avait emmené l'ENA à son 4e Mondial sous l'ère Raouraoua, on avait préconisé la solution du coach étranger. C'est alors qu'on avait fait venir le Franco-Bosnien, Vahid Halilhodzic pour prendre le relais. Il l'avait fait contre la Tanzanie, à Dar Essalem (1-1). Depuis, c'est lui qui avait emmené l'EN pour la CAN qui a eu lieu en Afrique du Sud. C'est vrai qu'il n'a pas réussi à passer le premier tour en dépit du fait qu'il avait un groupe de qualité. La confiance placée en lui par la FAF lui a été bénéfique au Mondial brésilien en 2014, avec une qualification historique en huitièmes de finale de la coupe du monde. Et la performance réalisée face aux Allemands reste comme une «perf» qui ne sera pas facile, pour les uns et les autres, à dépasser. Ce coach a fait ce que les autres n'ont pu faire. L'Algérie toute entière avait fêté comme il se doit son succès. On tenait vraiment à lui pour continuer l'œuvre qu'il avait façonnée comme l'artisan qui transforme l'argile en or. Il faut dire qu'il n'a pas trop chômé, puisqu'il a opté pour le football du Soleil levant. Il ne mettra pas trop de temps pour redonner vie à un groupe "disparate" qui manque de confiance et de jeu collectif. Pourtant, avant la venue d'Halilhodzic, le Japon avait déjà assuré cinq coupes du monde avec un brio qui avait ravi les 170 millions de Japonais. Il n'a pas été effrayé par le passé florissant des «Bleus-samourais». Bien au contraire, il n'a pas changé sa personnalité d'un iota. C'est quelqu'un qui n'est pas un "beni oui-oui". Il l'avait dit alors qu'il était en service en Algérie avec les Verts. Avec le Japon, il a fait du bon travail en parvenant à le qualifier pour la sixième fois de son histoire. On ne peut pas faire la "fine bouche" après une telle performance, surtout que ce n'était pas quelqu'un qui a sa "langue dans la poche" comme l'on dit. Il se "chamaille" avec la Fédération japonaise de football à chaque fois que quelque chose ne lui plait pas. Il était aussi une "anti-star". C'est ce qui a été derrière la rupture de contrat entre lui et le président Tashima. De plus, il n'était pas en odeur de" sainteté avec certains joueurs japonais entre autres Nonda. Ce joueur n'entrait plus dans ses plans. Le coup de force entre lui et certains joueurs expliquait, entre autres, son départ et la rupture souhaitée depuis longtemps par la FJP. De plus, on voulait, à deux mois du Mondial, partir avec un coach local ? C'est de bonne guerre, mais ce n'était pas sportif, puisqu'il a su son "limogeage" par le bais de la presse. Ce n'ést pas un procédé de gentlemen. Cela est arrivé chez nous avec Rajevac, «éjecté», malgré lui, par le "vestiaire". Cette question, malheureusement, n'est pas l'apanage de l’Algérie. Dès que le coach pousse l'outrecuidance de "toucher" aux "cadres", il subit quasi-instantanément leur "courroux". C’est une vérité qui s'impose comme un axiome où il n'est pas facile de déroger à la règle.

Hamid Gharbi